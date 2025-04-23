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橙縣法官殺妻案 二審裁決謀殺罪成 臨40年至終身囚禁

洛杉磯訊
橙縣退休法官佛格森（右一）殺妻被法庭陪審團二審裁定二級謀殺罪成立。（取自FOX11電視台畫面）
橙縣退休法官佛格森（右一）殺妻被法庭陪審團二審裁定二級謀殺罪成立。（取自FOX11電視台畫面）

橙縣檢察官辦公室消息，橙縣法官佛格森（Jeffrey Ferguson）2023年在安那罕岡（Anaheim Hills）住家與妻子雪莉（Sheryl Ferguson）發生爭執，酒後開槍將其射殺，22日經陪審團二審裁定二級謀殺罪成立，最高可判40年徒刑至終身監禁。法院預定6月13日宣判刑期。此案一審因陪審團意見分歧宣告流審。

案發於2023年8月，當時佛格森在家中與妻子及兒子一同觀看影集「絕命毒師」（Breaking Bad），期間與妻子爭執。檢方指出，佛格森酒後情緒失控，遭妻子言語嘲諷後，拔出腳踝槍套內的格洛克（Glock）點40口徑手槍開槍，導致雪莉中彈身亡。

案發後，他透過簡訊向法院同仁通報稱：「我失控了，開槍打死了太太。明天不會出庭，將被拘留，感到抱歉。」在安納罕（Anaheim）警局接受偵訊時，佛格森也被錄下喃喃自語說：「我殺了她，陪審團各位先生女士，把我定罪吧，我做了。」

佛格森在庭上辯稱，當時原意欲將手槍放上茶几，卻因肩膀突然無力導致槍枝走火，否認蓄意殺人。辯護律師主張槍枝意外走火，不構成犯罪。但陪審團歷時約八小時審議後，最終仍裁定其犯下二級謀殺罪。

當法庭宣布裁決後，佛格森遭戴手銬拘押，法官允許其在被帶離法庭前，與成年兒子菲利普（Phillip Ferguson）短暫擁抱。橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）表示，佛格森低聲對兒子說「要堅強」，並強調菲利普不應為母親之死感到愧疚，責任全在佛格森。

本案一審時，陪審團表決以11比1傾向有罪，但未能達成一致而流審。二審定罪為最終結果，但佛格森的辯護律師要提出上訴。

考量佛格森曾任橙縣法官，為避免利益衝突，案件改由洛縣法官亨特（Eleanor J. Hunter）主審。亨特對佛格森多次違反法庭規則表達不滿，指其於陪審團審議期間與兒子現身法庭，靠近陪審員區域，違反禁令，雖曾考慮撤銷保釋，最終在陪審團裁決出爐後作罷。亨特亦揭露，佛格森曾在酒精測試中謊報，聲稱酒精反應來自外用藥膏與消毒液，遭法官斥為「荒謬」。法院隨即提高保釋金至200萬美元，並短暫收押。

佛格森庭審期間的行為也屢遭批評。他承認自1980年代中期取得槍枝執照以來，曾多次酒後違規攜槍，甚至在擔任法官期間於午休飲酒後重返法庭。他亦多次在庭上插話、情緒失控，並在兩場審判間接受媒體訪問，被指試圖博取同情、影響輿論，損害司法中立。

法庭規定，被告不得與陪審員互動，也不得於陪審員可聽聞範圍內談論案情。亨特多次強調，佛格森長期漠視法庭規則，「整個案件顯示他從來不把規則放在眼裡。」

雖然雪莉的一名兄弟在首度審判後公開表示，相信槍擊為意外並呼籲撤銷起訴，但橙縣檢察長史匹澤強調，無論家屬立場為何，檢方將持續提供協助，特別是對目睹母親喪命的菲利普。

雪莉（左）生前與兒子菲利普合影。雪莉於2023年8月在住家遭丈夫佛格森開槍射殺，...
雪莉（左）生前與兒子菲利普合影。雪莉於2023年8月在住家遭丈夫佛格森開槍射殺，菲利普目睹整起事件，成為檢方重要證人。（取自abc7電視台畫面）

橙縣 洛縣 槍擊

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