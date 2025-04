大麻在加州合法 但要吸到多嗨的程度才不能開車？

加州吸食大麻與食用大麻產品時仍需遵循相關法規。(UnsplashElle Cartier)

沙加緬度蜜蜂報報導,4月20日是國際大麻 日,對大麻文化愛好者來說有著特殊意義。儘管在加州 可合法使用大麻,但州法仍有不少相關種植與消費規範,以下是相關法律資訊:

我可在家種植大麻?

根據加州「成人使用大麻法」(Adult Use of Marijuana Act),21歲及以上者可合法種植、持有和使用大麻作為娛樂用途,可在加州的家中種植最多六株大麻植物,但僅供個人使用。然根據加州大麻管制部門(California Department of Cannabis Control)規定,不得使用揮發性溶劑,如丁烷(butane)或丙烷(propane)處理所種植的大麻,違反住宅種植大麻相關規定可能導致罰款或監禁。

我會因在休息時間吸食大麻被解僱嗎?

2024年生效的AB 2188法案,禁止加州雇主因員工在工作時間外或工作場所外使用大麻而解僱、懲罰或設定不利的就業條件,這意味著部分員工不能因在休息時間吸食大麻而被解僱或拒絕聘用。然而,該法不適用於建築工人或需聯邦背景調查的崗位。

在自家後院吸食大麻會有麻煩嗎?

根據加州大麻管制部門網站,通常可在私人物業上吸食大麻,包括自家後院,但不能在以下地方吸食:公共場所,如餐館和酒吧;禁止吸菸地點;距學校或兒童中心1000呎範圍內,且有兒童在場時。

此外,房東可禁止租客 吸食或使用其他大麻產品。若大麻使用行為影響到鄰居,可能會被視為滋擾。根據加州民法3479條(California Civil Code 3479),滋擾被定義為「有害健康」或阻礙他人自由使用財產的行為。

吸食大麻後開車會被罰嗎?

根據加州車輛管理局(DMV)網站,在受酒精或任何藥物影響下駕駛,並影響駕駛能力是違法的。大麻、非法藥物、處方藥甚至非處方藥等,都可能影響駕駛安全和駕駛反應能力。執法機構用一系列身體和心理測試(即現場清醒測試)判斷駕駛是否受酒精或藥物影響,這些測試可幫助警方判斷是否需進行血液酒精濃度測試或呼吸測試。然目前並無類似方法可測量駕駛是否因大麻使用「過於亢奮」而無法安全駕駛。

食用大麻製品與吸食有什麼不同?

兩者都可改善情緒,但存在一些差異。吸食或使用電子菸吸入的大麻,會進入肺部並被血液吸收,而食用大麻製品則會通過胃和肝臟,這意味著食用後感覺會更強烈,效果會持續更久。吸食大麻和食用大麻製品對健康影響也有所不同,選擇時需多加注意。