南加這社區出現虐貓狂魔 手段殘忍、下藥綁走後殺害

近日橙縣聖塔安那市接連傳出多起貓咪遭到綁走、甚至疑似虐殺的駭人案件。（FOX新聞）

橙縣 聖塔安那市（Santa Ana）近日接連傳出貓咪被綁走、甚至疑似遭虐殺的駭人案件，引發居民高度關注。聖塔安那警方已介入調查，正在追查涉嫌殘害動物的嫌犯身分。

聖塔安那警局22日上午在社群平台X（前Twitter）表示，已接獲有關Sullivan Street與McFadden Avenue附近貓咪虐待案件的通報，正在展開調查。

根據居民在社群平台Nextdoor上傳的監視器畫面與描述，有一名男子被目擊多次在社區內抓走貓咪，並疑似將牠們綁住或注射不明液體致死。

「監視器畫面顯示，這名男子抓走社區一隻黑色混有淺棕斑點的貓，看起來是先綁住貓的腳，再將牠帶走，時間大約是下午5時。作案者朝Shelton Street往McFadden方向走去。」一名居民在貼文中寫道，並附上男子照片。另一則貼文指出，「我住在El Salvador公園附近，鄰居的貓被一名男子注射某種液體後死亡。當時他穿著反光背心，還先餵食貓咪引誘其靠近。」

當地居民認為，這名男子就是近期多起虐貓事件的主嫌，並稱他與上個月在西敏市（Westminster）偷貓的嫌犯身形極為相似。該起案件發生在3月21日，監控畫面顯示，一隻10個月大的孟加拉山貓「Clubber」被人抓走，雖然後來貓咪平安返家，但嫌犯至今未落網。

聖塔安那警局呼籲民眾提供案件線索，可聯絡警探S. Guzman，電話714-245-8416，或電郵至 [email protected]。