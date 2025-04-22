減量不減價 好市多這款餅乾「縮水」引爭議

有網友發現，好市多推出的焦糖奶油餅乾數量從過往的24片縮減至21片，售價却仍維持在7.99美元。（Instagram@costcobuys）

好市多 近日再度捲入「縮水式通膨」（shrinkflation）爭議。有網友發現，店內推出的焦糖奶油餅乾（Brown Butter Sugar Cookies）包裝內的數量從過往24片縮減至21片，售價仍維持7.99美元，引發部分顧客不滿。

這款餅乾由好市多自家品牌Kirkland販售，Instagram帳號名為costcobuys的用戶在社媒PO影片，揭露這一現象，並引起許多網友討論。在Reddit論壇上，有網友表示，「21片？先是鬆餅縮水，現在連兩打餅乾也保不住。」

好市多是最新一個被點名實施縮水式通膨的企業。所謂縮水式通膨，指的是產品數量或容量減少，但售價卻維持不變，消費者實際獲得的價值被悄然削弱。隨著美國物價節節攀升，民眾對「買少花多」的現象越來越敏感。根據金融服務平台LendingTree 2024年發布的研究報告，在近百項美國消費者日常購買商品中，有三分之一在過去五年間出現縮水。

LendingTree首席信用分析師舒爾茲（Matt Schulz）指出，「人們本就因物價上漲感到挫折，縮水式通膨更是雪上加霜。許多美國人每個月都為基本生活開支感到壓力。」他補充，企業傾向縮減商品內容，而非直接漲價，因為前者相比後者，更不容易引起消費者反彈。他說。「縮水是偷偷摸摸的策略，如果操作得當，消費者可能不會立刻察覺。但一旦發現，反而會產生被欺騙的感覺。」

其實，這並非好市多第一次被指產品縮水。早在2024年12月，就有顧客指出，其節慶熱銷商品Kirkland Signature薄荷巧克力脆片（Peppermint Bark）厚度明顯減半，卻仍以15美元的價格販售。TikTok 用戶@infinitely.balanced發布影片，展示其購買的薄荷巧克力脆片，並說「這不是我第一次買，但這次真的太薄了……我很喜歡你們的商品，但這種厚度，怎麼能賣跟以前一樣的價格？」她也坦言，「縮水式通膨真的讓我非常火大。」