便宜又安全 美國這15個城市值得定居
生活成本節節攀升的美國，便宜與安全很難同時出現在一個城市中。根據財經網站GOBankingRates的最新分析，全美有15個城市在低犯罪率與生活開銷間取得平衡；其中，俄亥俄州囊括七個席位。
這項分析依據聯邦調查局（FBI）犯罪數據、Zillow房價資料、美國勞工統計局家庭支出調查，以及Sperling's BestPlaces生活成本指數等數據，綜合挑選15個值得考慮定居的小城市。所有數據截至2025年2月24日。
1. 俄亥俄州 New Philadelphia
人口：1萬7563
房價中位數：18萬6258美元
年生活總支出：約3萬5549美元
暴力犯罪率（每千人）：0.69
財產犯罪率（每千人）：1.50
宜居指數：76
2. 明尼蘇達州 New Ulm
人口：1萬4066
房價中位數：22萬2693美元
年支出：約3萬6361美元
暴力犯罪率：0.29
財產犯罪率：5.07
宜居指數：82
3. 俄亥俄州 Parma Heights
人口：2萬0616
房價中位數：19萬6742美元
年支出：約3萬6575美元
暴力犯罪率：0.39
財產犯罪率：2.76
宜居指數：71
4. 德州 San Elizario
人口：1萬0123
房價中位數：16萬7333美元
年支出：約3萬6738美元
暴力犯罪率：0.10
財產犯罪率：1.08
宜居指數：62
5. 印第安納州 Yorktown
人口：1萬1617
房價中位數：21萬8330美元
年支出：約3萬7332美元
暴力犯罪率：0.42
財產犯罪率：5.10
宜居指數：69
6. 俄亥俄州 Berea
人口：18,330
房價中位數：22萬0573美元
年支出：3萬7768美元
暴力犯罪率：0.60
財產犯罪率：3.69
宜居指數：77
7. 俄亥俄州 Mount Vernon
人口：16,802
房價中位數：22萬5575美元
年支出：約3萬7928美元
暴力犯罪率：0.42
財產犯罪率：4.23
宜居指數：75
8. 印第安納州 Columbus
人口：51,104
房價中位數：26萬1995美元
年支出：約4萬402美元
暴力犯罪率：0.19
財產犯罪率：1.12
宜居指數：76
9. 賓州 Butler
人口：1萬3306
房價中位數：22萬9211美元
年支出：約4萬446美元
暴力犯罪率：0.20
財產犯罪率：6.29
宜居指數：71
10. 密西根州 Trenton
人口：18,242
房價中位數：23萬1232美元
年支出：約4萬1641美元
暴力犯罪率：0.33
財產犯罪率：6.20
宜居指數：86
11. 俄亥俄州 Hamilton
人口：6萬3124
房價中位數：27萬9890美元
年支出：約4萬2726美元
暴力犯罪率：0.39
財產犯罪率：2.43
宜居指數：71
12. 緬因州 Orono
人口：1萬699
房價中位數：29萬5752美元
年支出：約4萬4036美元
暴力犯罪率：0.18
財產犯罪率：2.30
宜居指數：71
13. 俄亥俄州 Brunswick
人口：3萬5284
房價中位數：30萬42美元
年支出：約4萬4251美元
暴力犯罪率：0.48
財產犯罪率：4.67
宜居指數：78
14. 俄亥俄州 North Ridgeville
人口：3萬6043
房價中位數：31萬3398美元
年支出：約4萬4415美元
暴力犯罪率：0.56
財產犯罪率：2.88
宜居指數：75
15. 伊利諾州 Edwardsville
人口：2萬6543
房價中位數：30萬2677美元
年支出：約4萬5323美元
暴力犯罪率：0.30
財產犯罪率：5.79
宜居指數：90
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