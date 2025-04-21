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便宜又安全 美國這15個城市值得定居

洛杉磯訊
財經網站GOBankingRates評選出15個便宜又安全的美國小城市，俄亥俄州一舉囊括七個席位。(Pixabay)
財經網站GOBankingRates評選出15個便宜又安全的美國小城市，俄亥俄州一舉囊括七個席位。(Pixabay)

生活成本節節攀升的美國，便宜與安全很難同時出現在一個城市中。根據財經網站GOBankingRates的最新分析，全美有15個城市在低犯罪率與生活開銷間取得平衡；其中，俄亥俄州囊括七個席位。

這項分析依據聯邦調查局（FBI）犯罪數據、Zillow房價資料、美國勞工統計局家庭支出調查，以及Sperling's BestPlaces生活成本指數等數據，綜合挑選15個值得考慮定居的小城市。所有數據截至2025年2月24日。

1. 俄亥俄州 New Philadelphia

人口：1萬7563

房價中位數：18萬6258美元

年生活總支出：約3萬5549美元

暴力犯罪率（每千人）：0.69

財產犯罪率（每千人）：1.50

宜居指數：76

2. 明尼蘇達州 New Ulm

人口：1萬4066

房價中位數：22萬2693美元

年支出：約3萬6361美元

暴力犯罪率：0.29

財產犯罪率：5.07

宜居指數：82

3. 俄亥俄州 Parma Heights

人口：2萬0616

房價中位數：19萬6742美元

年支出：約3萬6575美元

暴力犯罪率：0.39

財產犯罪率：2.76

宜居指數：71

4. 德州 San Elizario

人口：1萬0123

房價中位數：16萬7333美元

年支出：約3萬6738美元

暴力犯罪率：0.10

財產犯罪率：1.08

宜居指數：62

5. 印第安納州 Yorktown

人口：1萬1617

房價中位數：21萬8330美元

年支出：約3萬7332美元

暴力犯罪率：0.42

財產犯罪率：5.10

宜居指數：69

6. 俄亥俄州 Berea

人口：18,330

房價中位數：22萬0573美元

年支出：3萬7768美元

暴力犯罪率：0.60

財產犯罪率：3.69

宜居指數：77

7. 俄亥俄州 Mount Vernon

人口：16,802

房價中位數：22萬5575美元

年支出：約3萬7928美元

暴力犯罪率：0.42

財產犯罪率：4.23

宜居指數：75

8. 印第安納州 Columbus

人口：51,104

房價中位數：26萬1995美元

年支出：約4萬402美元

暴力犯罪率：0.19

財產犯罪率：1.12

宜居指數：76

9. 賓州 Butler

人口：1萬3306

房價中位數：22萬9211美元

年支出：約4萬446美元

暴力犯罪率：0.20

財產犯罪率：6.29

宜居指數：71

10. 密西根州 Trenton

人口：18,242

房價中位數：23萬1232美元

年支出：約4萬1641美元

暴力犯罪率：0.33

財產犯罪率：6.20

宜居指數：86

11. 俄亥俄州 Hamilton

人口：6萬3124

房價中位數：27萬9890美元

年支出：約4萬2726美元

暴力犯罪率：0.39

財產犯罪率：2.43

宜居指數：71

12. 緬因州 Orono

人口：1萬699

房價中位數：29萬5752美元

年支出：約4萬4036美元

暴力犯罪率：0.18

財產犯罪率：2.30

宜居指數：71

13. 俄亥俄州 Brunswick

人口：3萬5284

房價中位數：30萬42美元

年支出：約4萬4251美元

暴力犯罪率：0.48

財產犯罪率：4.67

宜居指數：78

14. 俄亥俄州 North Ridgeville

人口：3萬6043

房價中位數：31萬3398美元

年支出：約4萬4415美元

暴力犯罪率：0.56

財產犯罪率：2.88

宜居指數：75

15. 伊利諾州 Edwardsville

人口：2萬6543

房價中位數：30萬2677美元

年支出：約4萬5323美元

暴力犯罪率：0.30

財產犯罪率：5.79

宜居指數：90

房價 俄亥俄州 暴力犯罪

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