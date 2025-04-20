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前洛市議員梁家訓 市議會投票違規 面臨1.8萬罰款

洛杉磯訊
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前洛杉磯市議員梁家訓因三度違反市議會投票規則，可能面臨1萬8750美元罰款。（取自梁家訓臉書）
前洛杉磯市議員梁家訓因三度違反市議會投票規則，可能面臨1萬8750美元罰款。（取自梁家訓臉書）

洛杉磯華裔市議員梁家訓（Kevin de León）因在2020-2021年度的市議員投票表決中，未按規定報告其與相關受益企業的財務關係，三度違反投票規則，面臨可能1萬8750美元罰款。

該三項投票中，兩項與愛滋病毒（HIV）/愛滋病醫療保健基金會旗下的防治中心經營酒店物業有關；一項與南加大凱克醫學院的住房和社區開發項目有關。

這三次投票都發生在愛滋病醫療保健基金會成立不到一年後，梁家訓收取了南加大支付的總計26萬4231美元「諮詢費」，違反洛杉磯市關於競選資金、遊說、利益衝突和政府道德法規。

洛杉磯市府道德委員會近日的一份報告中，概述梁家訊承認四項違規行為，其中還包括一項未報告的個人收入及財政利益違規。

洛杉磯市府道德委員會在報告中指出，梁家訓與洛杉磯市府最後達成和解，使得訴訟沒有繼續升級。但該委員會指出，本案違法行為嚴重，而且作為當時的市議員，梁家訓的違規行為，似乎顯示重複出現的行為模式。

梁家訓的發言人在聲明中表示，此事的核心在將事情披露，而不是個人所得。這些議案在投票前，如果通知梁家訓迴避，他會迴避；而且無論他是否參與投票，都不會對結果產生影響，因為該提案獲得其他市議員全票支持。

梁家訓2020年3月8日當選洛杉磯市第14區議員，任期從2020年10月15日至2024年12月8日。他在2024年11月8日的連任競選中被對手擊敗，坊間認為導火索是他在2021年的一次市議會後使用粗俗和種族主義語言；這些語言錄音被媒體公布後，引起廣泛關注。

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