阿蘇薩無證移民送女上學 遭移民官埋伏逮人

遭到埋伏執法人員包圍的阿蘇薩無證居民。（NBC Los Angeles）

洛杉磯 縣阿蘇薩市（Azusa）一對夫婦21年前由墨西哥 來美尋求新生活，不過兩人都未設法取得身分。原本以為無事的他們，近日卻碰上移民 大執法，丈夫早上準備送女兒上學時，遭多名移民官包圍，直接送上車帶走。

因為無身分要求匿名的妻子說，17日當天上午，還住在家裡的未成年女兒約7時45分正要上學時，走出家門準備開車的丈夫就被多名執法人員包圍，雖然他大聲呼救，但仍然被推上灰色轎車帶走。

驚慌失措的14歲女兒跑回家中，大喊「媽、媽，爸爸啦，有人捉了他！」妻子隨後拿著手機出門，拍下後面的經過，並向 NBC Los Angeles求助。不過電視台向聯邦移民局（ICE）與國土安全部（Department of Homeland Security）查詢，是否是他們動手逮人，都未獲回應。

至於是否有前科，NBC LA向法院查詢的結果並無紀錄，但妻子說先生多年前有過一次酒駕。妻子說，她們的生活已經離不開阿蘇薩，三個小孩還有個孫子，「不知道我會不會也會被捉，小孩該怎麼辦？」

妻子說，丈夫沒有收到離境通知，不知道為何要捉他，而且家裡的生計全靠他。雖然先生曾說，萬一出事，要她把卡車賣了，但不是長久之計。目前，丈夫因為拒簽離境書，因此會被送到移民拘留中心，並等待開庭。