關美滿就任亞凱迪亞市長 百年首位亞裔女性創歷史

亞凱迪亞首位亞裔女市長關美滿宣誓就職。（亞市市府提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市首位亞裔 女市長關美滿（Sharon Kwan）15日宣誓就職，市議員王愛琳（Eileen Wang）就任副市長。正副市長同為華裔 女性，寫下了該城市華人和女性參政的里程碑。

在4月15日晚宣誓就職典禮上，關美滿接替卸任市長高卿（Michael Cao），成為新一任亞市市長。關美滿表示，20多年來一直將這個城市作為自己的家，身為市長，很榮幸能夠成為城市的領導者和代言人；希望每個家庭不僅能在亞凱迪亞找到棲身之所，還能找到一個尊重他們、攜手同行的社區，幫助下一代建立美好未來。她並強調，任期內將把重點放在公共安全、透明度和財政管理上。

作為亞凱迪亞121年歷史上首位亞裔女性市長，關美滿自2022年11月當選該市2區市議員，此前曾任職亞凱迪亞Rancho Santa Anita業主協會主席十年。她致力服務社區，並擔任南加大亞凱迪亞醫院基金會（USC Arcadia Hospital Foundation）、亞凱迪亞市中心促進會（Downtown Arcadia Improvement Association）董事會成員。

從越南移民到美國的關美滿，精通英文、中文國語和粵語，致力於溝通文化、促進團結。憑藉著在社區的深厚根基和對社區多樣性的深刻理解，她擁有獨特優勢，與各行業建立緊密聯繫。身為女性和成功的小企業主，關美滿長期倡導女性擔任領導職務。同時，身為四個孩子的母親，關美滿向自己的家庭和亞市年輕人傳輸教育價值，定期為亞凱迪亞聯合學區的學生提供支持。