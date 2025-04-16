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停車違規、電話忘結帳 留學生簽證遭取消 名校成重災區

停車違規、打電話忘結帳 留學生簽證遭取消 名校成重災區

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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南加的洛杉磯加大（UCLA）、爾灣加大（UCI）等名校成國際生被取消學生簽證的重災區。圖為UCLA。（本報資料照）
南加的洛杉磯加大（UCLA）、爾灣加大（UCI）等名校成國際生被取消學生簽證的重災區。圖為UCLA。（本報資料照）

川普重返白宮，強力整頓移民政策，移民暨海關執法局(ICE)近期對全美國際生展開簽證審查，已有超過50所大學學生的I-20身分被終止，南加的洛杉磯加大（UCLA）、爾灣加大（UCI）等名校成重災區。有國際生僅因超速罰單、停車違規等，即面臨遞解出境，引發恐慌。移民律師王甄妮（Jenny Wang）透露，僅兩周內，就接獲至少五名學生求助，呼籲所有留學生嚴守法規，勿因小失大。

移民律師王甄妮指出，僅過去兩周，其所在律所已接獲包括UCLA、UCI、聖地牙哥加大（UCSD）、南加大（USC）等頂尖大學的至少五名國際生諮詢，均為F-1學生簽證或OPT實習許可被取消。其中一名學生，早在2月就接獲I-20終止通知，要求15天內離境，但該學生當時未注意電子郵件，導致在不知情的情況下，成為「非法滯留者」；嚴重影響未來合法申請工作、轉換身分或再次入境美國的可能性。

王甄妮說，學生遭終止身分的原因，多數非重大刑事案件，而是生活中常被忽略的輕微司法紀錄（Misdemeanor），例如未處理超速罰單、停車違規、過失行為等。這些看似微小的紀錄，一旦被ICE系統調閱，可被視為不符合法律居留資格，成為合法身分被撤銷的依據。

就讀加州大學系統的華裔女學生Lily（化名），因與男友爭吵發生肢體衝突，鄰居報警後，警方因男方手臂有抓痕，將Lily短暫拘留。雖然檢方沒有正式起訴，但校方仍以「曾遭逮捕」（Arrested）為由，終止Lily的I-20。據悉，Lily所在學校已有約60人遭同樣處分，引發留學生群體的恐慌。

王甄妮透露，另有學生在Target購物期間接電話，忘記結帳就將推車推出店外，被誤以為竊盜遭報警。此事不僅留下記錄，該學生因未出席法庭審理，被視為藐視法庭，最終OPT被取消，現已收到遞解通知。還有學生因酒駕遭逮捕，雖事後已完成相關處理程序，但國土安全部（DHS）仍將此列為嚴重違規，撤銷其I-20與簽證。

不過，並非所有身分終止，都與犯罪紀錄有關。律所也接獲因學業成績不佳，而遭終止身分的案例。某學生成績多為「D」等，雖未達「F」退學門檻，但學校仍以「不適合繼續就讀」為由，主動撤銷其I-20，並拒絕協助進行「Reinstatement（身分恢復）」程序。

針對I-20遭終止後的應對方法，王甄妮表示，學生可依個別情況，選擇境內或境外恢復身分。若情節輕微，學生仍可於5個月內，透過獲得學校簽發的新I-20表格並勾選「Reinstatement」選項，向移民局遞交I-539申請表，請求恢復學生身分。採用此方式期間，學生可合法留在美國，但若申請被拒，則可能立即失去合法居留資格。

王甄妮建議學生尋求專業律師協助，撰寫法律說明信並收集補充證據，以提高申請通過機率。若學生選擇出境重新辦理簽證，雖可避開I-539審核流程，但可能因過往I-20被終止的記錄，在入境美國時遭二次審查甚至被拒絕入境，風險同樣不低。對已涉及非法滯留或非法打工者，則應儘速聯絡律師進行個案評估。

近來網路討論區出現針對他人惡意檢舉言論，王甄妮提醒，只有維持合法身分，才能無懼任何檢舉。若檢舉內容不實，當事人可依法提出民事訴訟，如誹謗罪；若涉及刑事構陷，亦可請警方介入調查。

王甄妮呼籲，身在美國的國際學生，應了解自身簽證規範與法律風險，切勿心存僥倖。她表示，家長將孩子送來美國求學，花費巨大，期待孩子學有所成。即使不成龍成鳳，也不要因輕忽法律而斷送前程。只要守法，就不必擔心被遞解或遣返的風險。

律師王甄妮呼籲，身在美國的國際學生，應了解自身簽證規範與法律風險，切勿心存僥倖。...
律師王甄妮呼籲，身在美國的國際學生，應了解自身簽證規範與法律風險，切勿心存僥倖。（王甄妮提供）

學生簽證 移民 南加大

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