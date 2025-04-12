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試衣間前員工染病後提醒：穿新衣服前一定要洗

洛杉磯訊
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一名零售業員工在社媒上分享親身經歷，提醒民眾在穿新衣服前務必清洗，否則可能會引發嚴重的皮膚感染。（TikTok @mayricketts）
一名零售業員工在社媒上分享親身經歷，提醒民眾在穿新衣服前務必清洗，否則可能會引發嚴重的皮膚感染。（TikTok @mayricketts）

每日郵報報導，一名零售業員工近日在社媒上分享親身經歷，提醒民眾在穿新衣服前務必清洗，否則可能會引發嚴重皮膚感染。這段影片迅速在網路上掀起熱議，截至目前已累積超過30萬次觀看和2萬多個讚。

網名為May Ricketts的TikTok創作者表示，她曾在一間大型服裝零售商的試衣間工作，僅僅是接觸過幾件衣服，便感染皮癬。她在影片中建議，「請大家在穿新衣服前一定要洗一洗，或至少用蒸氣燙過。新衣服真的很誘人，讓人想馬上穿上它，但我就是在還沒穿、只是處理衣物時就染上了癬。」

根據美國梅約診所（Mayo Clinic）資料，癬是一種由黴菌類真菌引起的皮膚病，常伴隨瘙癢及紅腫的凸起疹子。這種病可透過人與人、動物與人、物品與人，甚至土壤接觸傳播。

Ricketts還表示，服裝店的環境遠比大眾想像還要髒，「很多顧客試穿完衣服會直接放回架上，有些衣服甚至會有臭味，還可能帶著像癬這樣的病原體。」她補充說,「大家總以為衣架上或包裝盒裡的衣服是乾淨的，但實際上，這些衣物可能早就被無數人摸過、穿過。」

這段影片一經發布，立刻引起許多網友共鳴。有人留言說，「我曾買過一件二手外套，一周後才發現裡面藏有床蝨，太可怕了。」另一位零售業從業者也分享自身經驗，「我之前工作時，常看到衣服掉到地上，全是灰塵。我學會了每次工作都戴手套。」還有家長在留言稱，「我每次給寶寶穿新衣服前都會洗，真的不敢冒這個險。」也有網友提到試衣間的恐怖回憶，「試衣間工作讓我終生難忘。衣服上全是汗味，但我們只是噴點香水，然後再放回架上。」還有多位網友回應自己曾因衣物感染癬，指出「我在慈善商店買了一條裙子，結果全身長癬。」

面對有網友提出「衣服洗了就不能退貨」的疑慮，Ricketts也坦言，「這確實是風險之一。如果你真想確保尺寸合適，那就試穿一下，但請不要長時間穿未洗的衣服，感染機率更高。」

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