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Uber乘客遺留物品「奇葩榜」 不解有些是怎麼帶上車

編譯陳盈霖／即時報導
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優步公布年度失物招領指數，部分留在車上的物品相當奇特。(KOIN 6電視台畫面）
優步公布年度失物招領指數，部分留在車上的物品相當奇特。(KOIN 6電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，手機、錢包和鑰匙，是遺落在優步（Uber）車內最常見的物品，然遺落小便池和兔子標本就罕見了。該公司日前公布2025年「失物招領指數」（Lost & Foun Index），列出乘客在其共享車輛遺留物品清單。

其中，令人難忘的物品包括一個長著真人頭髮的頭型模具、史瑞克耳朵（Shrek ears）、離婚文件、母乳、一隻活烏龜、十隻龍蝦和一個「魔鬼剋星」（Ghostbusters）鬼魂捕捉器。不少乘客也將食物遺留車上，包括175個漢堡、24罐玉米、一桶五加侖豆子與一桶菲達乳酪（feta cheese）等。

這家共乘巨頭還評選「最健忘」城市排名，在遺留物品方面名列前茅的城市中，紐約（New York）排名第一，其次是邁阿密（Miami）、芝加哥（Chicago）、洛杉磯（LA）和華府（Washington DC）等。

此外，優步還公布一些有趣數據，如人們最可能在周一遺忘手套、周二遺忘外套、周三遺忘藥品，周四與周五遺忘雨傘。去年最健忘的一天是10月26日，「這並非巧合，是因為當天正好是萬聖節周末」優步說。而十大最常遺失的物品依次為手機、錢包、鑰匙、行李、耳機、眼鏡、衣物、護照、電子菸與水瓶。

該公司公布這份有趣名單，目的是向乘客展示可通過應用程式（App）或網站help.uber.com找回遺失物品，也可直接聯繫駕駛。優步營運副總裁兼美國及加拿大區行動業務經理爾汶（Camiel Irving）表示，優步乘客今年留下一些令人難忘的物品，「無論是重要物品還是奇特的東西，我們了解讓乘客找回遺失物有多重要。」

洛杉磯 萬聖節 華府

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