洛城擬調漲垃圾費 幅度達54% 影響百萬住戶

洛市為彌補財政缺口，擬自2025年起將垃圾收集費調漲54%，未來四年內續漲至每月65.93美元。（abc7電視台）

ABC 7電視台報導，為填補下個財年預估高達10億美元的資金缺口，洛杉磯 市府正考慮大幅調漲垃圾收集費。若提案獲通過，每月收費將從現在的36.32美元提高至55.94美元，漲幅達54%。新費率將於2025至2026財年實施，未來四年內再逐步調漲18%，至2029至2030財年，達每月65.93美元。

市府表示，此項調漲，將影響約74萬3000戶家庭，以及另有47萬3000戶接受大件物品收集服務的居民。市議會兩個委員會10日召開聯席會議討論此案。根據程序，該提案需經兩次公聽會及市議會通過才可實施。調整後的費率，將適用單戶與多戶住宅，目前多戶住宅垃圾收集費為每月24.33美元。據市府委託顧問公司HF&H研究顯示，目前的垃圾收集服務長期虧損，依賴市府補貼。報告指出，若不調漲費率，2025至2026財年市府需補貼近2億3000萬美元，高於2024年的1億3440萬美元；若新費率實施，補貼金額可降至1億8000萬美元，並在後續四年進一步減少。

洛杉磯市衛生局（LASAN）指出，目前垃圾收費標準自2008年以來未曾調整，但每年的垃圾收集成本都在上漲。費用增加主要受通膨、員工薪資調漲、車輛及設備維修和管理支出等因素影響。

此外，該局為配合SB 1383法律要求，須將75%有機廢棄物從掩埋場轉移。洛市2023年就已啟動有機廢棄物回收計畫，要求將廚餘及受污染紙製品投入綠色容器，避免進入掩埋場。2023至2024財年，該回收計畫每日平均收集1610噸有機廢棄物、720噸回收物、3910噸殘餘垃圾及15噸糞肥，每年營運成本約6600萬美元。

目前，LASAN擁有720輛重型垃圾車，負責聖費南度谷（San Fernando Valley）、西洛杉磯（West Los Angeles）、洛城北中部（Central LA North）、南洛杉磯（South LA）與港口地區（Harbor Area）等地的垃圾收運。