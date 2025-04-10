我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

6死 直升機墜毀於紐約哈德遜河 斷成兩半

洛城擬調漲垃圾費 幅度達54% 影響百萬住戶

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛市為彌補財政缺口，擬自2025年起將垃圾收集費調漲54%，未來四年內續漲至每月65.93美元。（abc7電視台）
洛市為彌補財政缺口，擬自2025年起將垃圾收集費調漲54%，未來四年內續漲至每月65.93美元。（abc7電視台）

ABC 7電視台報導，為填補下個財年預估高達10億美元的資金缺口，洛杉磯市府正考慮大幅調漲垃圾收集費。若提案獲通過，每月收費將從現在的36.32美元提高至55.94美元，漲幅達54%。新費率將於2025至2026財年實施，未來四年內再逐步調漲18%，至2029至2030財年，達每月65.93美元。

市府表示，此項調漲，將影響約74萬3000戶家庭，以及另有47萬3000戶接受大件物品收集服務的居民。市議會兩個委員會10日召開聯席會議討論此案。根據程序，該提案需經兩次公聽會及市議會通過才可實施。調整後的費率，將適用單戶與多戶住宅，目前多戶住宅垃圾收集費為每月24.33美元。據市府委託顧問公司HF&H研究顯示，目前的垃圾收集服務長期虧損，依賴市府補貼。報告指出，若不調漲費率，2025至2026財年市府需補貼近2億3000萬美元，高於2024年的1億3440萬美元；若新費率實施，補貼金額可降至1億8000萬美元，並在後續四年進一步減少。

洛杉磯市衛生局（LASAN）指出，目前垃圾收費標準自2008年以來未曾調整，但每年的垃圾收集成本都在上漲。費用增加主要受通膨、員工薪資調漲、車輛及設備維修和管理支出等因素影響。

此外，該局為配合SB 1383法律要求，須將75%有機廢棄物從掩埋場轉移。洛市2023年就已啟動有機廢棄物回收計畫，要求將廚餘及受污染紙製品投入綠色容器，避免進入掩埋場。2023至2024財年，該回收計畫每日平均收集1610噸有機廢棄物、720噸回收物、3910噸殘餘垃圾及15噸糞肥，每年營運成本約6600萬美元。

目前，LASAN擁有720輛重型垃圾車，負責聖費南度谷（San Fernando Valley）、西洛杉磯（West Los Angeles）、洛城北中部（Central LA North）、南洛杉磯（South LA）與港口地區（Harbor Area）等地的垃圾收運。

洛杉磯

上一則

南加店員阻盜竊 遭賊開槍爆頭、駕車碾壓

延伸閱讀

洛城獅子會 撿垃圾環保與親子健身聯誼

洛城獅子會 撿垃圾環保與親子健身聯誼
2028洛杉磯奧運 桌球增至6金 史上最多

2028洛杉磯奧運 桌球增至6金 史上最多
洛城華人區槍案 男子中彈身亡 幾分鐘後又一起

洛城華人區槍案 男子中彈身亡 幾分鐘後又一起
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
洛城女司機車禍後逃逸 丟下4歲男童不治身亡

洛城女司機車禍後逃逸 丟下4歲男童不治身亡
城市化惡果？加州老鼠肆虐洛城全美第2多 公衛為一大隱憂

城市化惡果？加州老鼠肆虐洛城全美第2多 公衛為一大隱憂

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因
劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他