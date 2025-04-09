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按下車內這個按鈕幫你省錢 它還有其他功能都被忽視

編譯陳盈霖／即時報導
車主應善用車內空氣內循環按鈕，特別是夏季，可省油耗。(本報檔案照）
車主應善用車內空氣內循環按鈕，特別是夏季，可省油耗。(本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，不少民眾可能會忽略車內儀表板上的「空氣內循環」（air recirculation）按鈕，通常位於冷暖氣控制紐附近，用一台車的輪廓作為標誌，車內有一個迴圈箭頭。可別小看這顆按鈕，它可能可替車主省下不少錢。

當此功能啟動時，車輛會重複使用車內已存在的空氣，而非從車外吸入新鮮空氣。根據Christian Brothers Automotive說法，此功能在炎熱天氣時尤其有用，可幫助車主更快地讓車內降溫，因為空調系統不需一直從外頭吸入熱空氣再進行冷卻，而是重複冷卻已處於較低溫度的車內空氣，如此一來更有效率，也能更快讓車子變涼。

密蘇里州（Missouri）喬普林市變速箱與汽車中心（Joplin Transmission and Auto Center）經理魯爾（Tabitha Ruhl）指出，啟用內循環有助提升油耗表現。她在2022年受訪時表示，「當空調設定為內循環時，通常更省油。因維持相同空氣的冷度，比不斷將外部熱空氣降溫所需能量更少。

此外，由於此功能是循環車內空氣，也能阻擋花粉或汙染物進入車內。故當交通擁堵時可考慮開啟此功能，減少從通風口進入的廢氣。然此功能於冬季不見得有用。魯爾說，當想要除霜或除霧時，此功能並無幫助，因需要來自外面的空氣來降低車內濕氣。

密蘇里州 洛杉磯

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