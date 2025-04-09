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監控記錄華女巡邏站自殺全程 死前曾出現這問題

洛杉磯訊
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一名52歲中國籍女子在亞利桑那州尤馬邊境巡邏站內被發現上吊身亡，初步調查顯示該女子的死因為自縊。圖為位於德州的邊防巡邏站。(美聯社)
一名52歲中國籍女子在亞利桑那州尤馬邊境巡邏站內被發現上吊身亡，初步調查顯示該女子的死因為自縊。圖為位於德州的邊防巡邏站。(美聯社)

三月底，一名52歲中國籍女子在亞利桑那州尤馬（Yuma）邊境巡邏站上吊身亡，海關邊境保護局（CBP）4月8日披露案件更多細節，包括死前曾經歷的健康相關問題。初步調查顯示，該女的死因是自縊，CBP仍在對此事件進行調查，並已通知中國駐美領事館。

根據CBP官方聲明，在事發前兩日，即3月26日上午約10時25分，CBP警員在加州尼德爾斯（Needles）附近巡邏，發現灰色2014年款本田Odyssey汽車經過農業檢查站，車內部分區域被毛毯遮擋，疑似藏人或違禁品。巡警對該車輛進行攔查，發現車上共有四名中國公民，包括這名52歲女子。

經查，該女子2024年2月持B1/B2觀光簽證從洛杉磯入境，但已逾期居留；巡警將她逮捕，並在車內查獲超過20萬美元現金，女子無法交代該資金來源。當日下午約2時53分，女子被帶往加州布里斯（Blythe）邊境巡邏站登記。

隔日（3月27日）凌晨12時10分左右，女子被轉送至亞利桑那州的尤馬邊境巡邏站，於凌晨2時49分進入該設施，並於凌晨3時56分被單獨安置在拘留室內，等待長期拘留安排。期間，拘留紀錄顯示，工作人員對她進行六次健康檢查或送餐。

3月28日凌晨2時33分，CBP合約醫護為該華女治療頭痛、咳嗽與胃酸逆流，並記錄她在治療期間情緒平穩。當日上午5時4分，女子因咳嗽與頭痛接受後續治療，醫療人員注意到其頸部出現疑似因衛生問題引起的皮疹，隨後協助她使用淋浴設施。當日，拘留人員共進行五次健康檢查或送餐。調查顯示，女子最後一次與人接觸，是在3月28日晚10時29分。原打算此後進行的六次健康檢查，並未實際執行。

根據拘留室監視，3月29日凌晨4時42分，女子用牙齒撕裂隔熱毯，並將其撕成長條狀扭轉成圈，約4時47分，她走到廁所後方遮蔽區，約一分鐘內，仍能見到她上半身，隨後她坐下並將圈狀布條繞於頸部。約4時48分，其身體離開鏡頭畫面。

約5時57分，一名邊境處理協調員進入拘留室，發現女子頸部纏繞毯條、已無反應。人員立即剪斷布條並進行心肺復甦術（CPR）。上午6時4分，邊境人員通報尤馬消防局緊急醫療人員，6時10分急救人員到場接手，6時29分將女子送往Onvida Health尤馬醫療中心，醫師於6時52分宣告其死亡。尤馬市警局也到場記錄事件。

3月31日，亞利桑那州皮納爾郡法醫辦公室進行驗屍，初步認定死因為勒頸上吊導致的窒息性自殺。最終報告與死因將待毒理報告完成後發布。

CBP已就事件通知中國駐美領館，美國國土安全部督察長辦公室（OIG）也已接獲通報，CBP內部事務辦公室（OPR）正進行進一步調查。

CBP 邊境 加州

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