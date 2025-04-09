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無人駕駛計程車得來速買炸雞？引發深夜大塞車

洛杉磯訊
Waymo無人駕駛計程車卡在Chick-fil-A餐廳的得來速通道，導致大塞車。（目擊者Chris Kellogg/KTLA）
Waymo無人駕駛計程車卡在Chick-fil-A餐廳的得來速通道，導致大塞車。（目擊者Chris Kellogg/KTLA）

根據KTLA電視台報導，7日（周一）晚，一輛Waymo無人駕駛計程車在加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的Chick-fil-A速食餐廳得來速通道「卡關」，導致交通嚴重壅塞。多位顧客在車陣中苦等半小時，最終還接獲通知餐廳已關門。

該事件發生在晚9時30分左右，地點位林肯大道（Lincoln Blvd）的Chick-fil-A分店。民眾Chris Kellogg表示，他原本只是想買晚餐，沒想到卻因一輛無人車的「迷路」，而困在排隊車陣中長達半小時。Kellogg拍下的影片顯示，Waymo自駕車停在通道入口，開著警示燈，數名Chick-fil-A員工站在車旁，似乎在嘗試協助。影片還可見該車短暫倒車，動作快速，接著再度停下，未能順利駛離。Kellogg表示，在漫長等待後，他和其他車主被告知該店已停止營業；因為這間Chick-fil-A僅提供得來速服務，入口被封死就無法營業。

Waymo為谷歌母公司Alphabet旗下自駕技術子公司，Waymo向KTLA電視台證實，該輛車確實「卡住」，公司團隊後續已前往現場進行回收。Waymo發言人強調，Waymo「致力持續改進服務，並將進行必要系統更新，以避免未來再次發生類似情況」。

目前尚不清楚該車是否正載客、是否是因乘客指令前往Chick-fil-A，或是系統誤判導航路線。Kellogg戲稱，也不排除它有了意識，想進速食店補充「有機燃料」。

儘管Waymo自駕計程車已在多個城市運行多年，偶有導航錯誤、誤闖禁區等問題，但像此次誤入速食店得來速通道，並導致交通嚴重擁堵的情況，仍屬罕見。此事件也再度引發外界對無人駕駛車安全性與應變能力的質疑。

Waymo 自駕車 加州

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