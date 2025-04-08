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Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's去年推出的迷你帆布手提袋（Mini Tote Bags），一上市便引發搶購熱潮，許多門店開售短短五分鐘即售罄。今年4月8日，這款超人氣單品再度回歸南加各大門店，依舊掀起排隊熱潮，多數門店實施限購政策，凌晨5時便已出現排隊長龍。

早在發售前，社群媒體便流傳消息稱，該手提袋將於4月回歸，但Trader Joe's官方沒有公布實物照。據現場民眾提供的照片，此次推出的迷你帆布袋，共有四種馬卡龍色系，包括粉藍、粉綠、粉紅與粉紫，售價維持親民的2.99美元。

在南加奇諾岡市（Chino Hills），華人顧客言女士表示，她天未亮即前往當地Trader Joe's門店排隊，當時已有不少人提早等候，不分民眾甚至自備小板凳、折疊椅等裝備。該門店實施每人限購兩個的規定，當她成功購買離開時，排隊人潮已繞行整個廣場，甚至延伸到遠處的郵局門口，「從未見過這麼誇張的場面。」她說。據店員透露，當日下午5是會再度補貨，但是否會持續補貨仍不得而知。

在其他華人聚集區，這款迷你托特包同樣引發搶購熱潮。記者8日上午前往巴沙迪那市（Pasadena）Huntington Dr上的 Trader Joe's 門市，已未見該產品蹤影。店員表示，開店後不久即售罄，有民眾清晨5時多就開始排隊。華人顧客董女士分享，她早上7時20分抵達時，隊伍已排得很長，在輪到她前就已售罄。「去年也沒買到，今年提早到，還是慢了一步。」

根據多位民眾反映，不同地區門店的上架時間各異。例如在爾灣市（Irvine），華人陳小姐表示，她一早根據社群消息趕往門店，店員卻告知要到上午11時30分才會開賣；而在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），該商品於7日晚就已經悄悄上架。由於供不應求，大多數門店有限購措施，有些地方是一人限購兩個，有些甚至限制每人每種顏色限購一個。

這款原價僅2.99美元的迷你帆布手提袋，去年因可愛又實用的設計大受歡迎，迅速在各門店銷售一空。當時在二手拍賣網站eBay上，一組四色的手提袋被炒至高達499美元，價格飆漲十倍。此次推出的馬卡龍色系獲普遍好評，特別受女性消費者青睞，紛紛表示顏色清新、充滿春夏氣息，且大小剛好，能容納鑰匙、錢包等日常用品。一位民眾笑稱，「愛馬仕Picotin能裝得下的東西，Trader Joe's迷你帆布袋也能裝，價差卻相差上千倍。」

在南加華人聚集的奇諾岡市（Chino Hills），天還沒亮就有人駐紮在門店外。...
在南加華人聚集的奇諾岡市（Chino Hills），天還沒亮就有人駐紮在門店外。（受訪者提供）
華人表示很幸運，能夠買到四個顏色的購物袋。（受訪者提供）
華人表示很幸運，能夠買到四個顏色的購物袋。（受訪者提供）

Trader Joe's 華人 南加

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