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洛城華人區槍案 男子中彈身亡 幾分鐘後又一起

記者邵敏／蒙特利公園即時報導
蒙特利公園市4日發生致命槍擊案件，一名男子中彈身亡。（谷歌地圖）
蒙特利公園市4日發生致命槍擊案件，一名男子中彈身亡。（谷歌地圖）

洛杉磯縣華人聚居城市蒙特利公園市（Monterey Park），4日晚發生致命槍擊案件，一名男子當場中彈身亡。案發僅十幾分鐘後，附近又發生另一起槍擊案件。當局尚未公布兩起槍案是否有聯繫，案件目前仍在調查中。

MyNewsLA、CBS等媒體報導，洛縣警局仍在調查這起蒙市槍擊案件，該案導致一名男子當場死亡。兇殺組警官Daniel Vizcarra表示，4日晚10時07分左右，警方對第一起案件做出回應。案發地點位於蒙市East Cesar Chavez Avenue 4000號街區，在溫哥華大道（Vancouver Avenue）以西，靠近Belvedere Community Regional Park。

警方趕到現場後，發現一名中彈的男性受害者。洛縣消防急救人員第一時間趕到現場救援，迅速將受害者送往當地醫院搶救，但男子在醫院被宣布不治身亡。

另據The Eastsider報導，4日當晚還發生第二起槍擊案件，案發在晚上10時19分，距離第一起槍案僅十多分鐘；案發地點位於Blanchard Street 4000號街區，離第一起槍案約六個街區。洛縣警局發言人證實這兩起槍擊事件的發生，但沒有說明案件之間是否有關聯。

目前關於槍擊案件的死者身分、年齡尚未公布，調查人員也沒有提及槍案的其他具體信息，包括有無鎖定嫌疑人、以及作案動機。本報記者聯繫當地警局、以及蒙市議員，截至發稿前，尚未得到回覆。任何知曉前後兩起槍擊案相關資訊的人，可撥打洛縣警局兇殺組電話323-890-5500；希望保持匿名的來電者，可以撥打800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org網站。

槍擊 洛縣 蒙特利公園市

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