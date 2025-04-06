我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商務部長：對等關稅4/9勢在必行 將是數天甚至數周

紐約班森賀華人持刀家暴 被警察開槍擊傷 4童送醫

洛縣副警長因執法過當被定罪 引發全美警界抗議

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣副警長柯克被控執法過當被定罪，引發全美多地警員集體抵制行動。（abc7電視台）
洛杉磯縣副警長柯克被控執法過當被定罪，引發全美多地警員集體抵制行動。（abc7電視台）

洛杉磯縣副警長柯克（Trevor James Kirk）因在一起超市竊案調查中對一名女子施暴並使用胡椒噴霧，今年2月被聯邦陪審團裁定「過度使用武力」罪名成立，最高可面臨10年刑期。此案件引發執法界震驚，全美逾20個警局員警發起抗議行動，指責其「錯誤定罪」。

視頻來源: 洛縣警局

根據abc7電視台報導，案件發生在蘭卡斯特（Lancaster）WinCo Foods超市外。當時警方逮捕一名涉嫌竊盜的男子及其同行女子，柯克在執勤過程中被指對該名女子施暴並噴灑胡椒噴霧，最終遭陪審團裁定使用過當武力。洛杉磯縣警長專業協會（Los Angeles Sheriffs' Professional Association）發言人威爾遜（Nick Wilson）表示，判決令執法人員深感不安，「如今警員對每一個執法動作都感到猶豫，擔心即使是為保護自己或他人，也可能面臨聯邦起訴與監禁。」

為表達抗議，洛縣多個警局警員拒絕參加本周舉行的「貝克至維加斯挑戰杯」（Baker to Vegas Challenge Cup）接力賽。該賽事為執法人員年度傳統活動，提升士氣、增進團結，過往參與者踴躍，此次卻因抗議而被大規模抵制。威爾遜指出，抵制行動反映洛縣警局內部及高層領導存在更深層問題，「這是代表們在不損害公眾利益下，所能做出的唯一選擇。」

柯克律師團隊表示，其當時行為完全符合警局訓練標準。辯護律師余湯姆（Tom Yu）指出，希望新一屆政府能重新檢視聯邦司法部的執法模式，認為柯克只是盡忠職守，卻遭不當起訴。目前辯方已向法院提出撤銷定罪動議，理由為證據不足，若遭駁回，將提出上訴。

對於警員抵制賽事一事，洛縣警局5日發表聲明指出，尊重員工選擇不參與活動的權利，並強調此案並非由警局成員通報聯邦調查局或美國檢察官辦公室。聲明中亦表示，期盼所有參賽隊伍順利完成賽事，並對其投入與努力表達敬意。

洛縣 洛杉磯 司法部

上一則

重建艾塔迪那 義工種花植樹 為災民打氣

延伸閱讀

ICE紐約強化執法 逮捕133名非法移民

ICE紐約強化執法 逮捕133名非法移民
洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化

洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化
紐森「好奇MAGA」播客讓聽眾困惑 民主黨內不安

紐森「好奇MAGA」播客讓聽眾困惑 民主黨內不安
與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人

與川普陣營走太近 加州州長紐森Podcast惹怒民主黨人
財經簡訊

財經簡訊
嫌玫瑰花園太滑 川普要將白宮改造成海湖莊園風格

嫌玫瑰花園太滑 川普要將白宮改造成海湖莊園風格

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威