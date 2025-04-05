數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

抗議者在洛杉磯聯邦大樓對面舉著標語並高喊口號，抗議川普總統和馬斯克的政策。（美聯社資料圖）

巴沙迪那星報報導，數千人5日湧上南加州 街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）抗議行動，反對川普 （Donald Trump）政府大幅削減聯邦計畫、大規模裁員，及接連加徵關稅，導致金融市場劇烈震盪。主辦方表示，川普政府正撕裂國家社會安全網與醫療健保體系，將導致基本民生物資如食品與汽車價格飆升。經濟專家則警告，川普加徵關稅的政策是一場高風險賭注，可能讓美國陷入經濟衰退。

包括南加州在內的全美各地，當天舉行數十場抗議活動，這天也被稱為「大規模動員日」（mass mobilization day）。在漢庭頓灘碼頭（Huntington Beach Pier），77歲的漢拉漢（Sheila Hanrahan）說，她20歲起就參加抗議活動，支持婦女權利與反越戰，如今背痛更嚴重，但仍參與當天活動。「我擔心我們正失去民主」。韓戰老兵史密斯（Kevin Smith）說，他在陸軍服役24年，「看到川普如此對待退伍軍人，我感到難過。」

巴沙迪那（Pasadena）示威現場，群眾歡呼聲響徹科羅拉多大道（Colorado Blvd.）漢嘉惠爾路（Garfield Ave.），民眾大喊「川普必須下台」（Donald Trump has got to go）。阿諾德（Bruce Arnold）舉著一個自製標語，「嘿，馬斯克 ，三次帝國主義，你出局！」（Hey Elon. Three Reichs and You're Out!）許多人認為該標語是呼應馬斯克在1月川普就職典禮上做出納粹敬禮動作。63歲的普萊姆（Steve Prime）說，「我們現在能做什麼？怎麼川普能一再逃過制裁？」

在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga），約1200居民站在海文路（Haven Ave.）上高舉標語，要求川普與馬斯克（Elon Musk）「別再動手摧毀我們的福利計畫」。示威者拉梅（Frank Ramme）手上揮舞倒掛的美國國旗，「這表示我們正處於危難中」。路過的車輛不斷按喇叭，對示威者豎起大拇指，但也有幾輛掛著川普旗幟車輛通過表達支持政府。

在洛杉磯市中心，晚間的抗議活動還準備一顆20呎、穿著尿布的川普氣球，與一顆15呎，身穿俄羅斯軍服的川普氣球。活動主辦人威廉斯（Emily Williams）表示，「我們才歷經新政府紊亂的兩個月，就已因他無情地解僱數百萬工人、拆散數萬家庭，準備大砍醫療與社會安全保障預算而陷入動盪。」

南灣示威者也聚集於托倫斯（Torrance）市府前，警方預估超過萬人。他們舉著「我們不會倒退」（Not going back）等標語。當地居民由納米內（Susan Yonamine）表示，她不僅擔心社安福利被削減，也擔心孫子學校午餐會被砍，因那是聯邦預算刪減目標之一。