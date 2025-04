數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

抗議者在洛杉磯聯邦大樓對面舉著標語並高喊口號,抗議川普總統和馬斯克的政策。(美聯社資料圖)

巴沙迪那星報報導,數千人5日湧上南加州 街頭,響應全國性「別干涉!」(Hands Off!)抗議行動,反對川普 (Donald Trump)政府大幅削減聯邦計畫、大規模裁員,及接連加徵關稅,導致金融市場劇烈震盪。主辦方表示,川普政府正撕裂國家社會安全網與醫療健保體系,將導致基本民生物資如食品與汽車價格飆升。經濟專家則警告,川普加徵關稅的政策是一場高風險賭注,可能讓美國陷入經濟衰退。

包括南加州在內的全美各地,當天舉行數十場抗議活動,這天也被稱為「大規模動員日」(mass mobilization day)。在漢庭頓灘碼頭(Huntington Beach Pier),77歲的漢拉漢(Sheila Hanrahan)說,她20歲起就參加抗議活動,支持婦女權利與反越戰,如今背痛更嚴重,但仍參與當天活動。「我擔心我們正失去民主」。韓戰老兵史密斯(Kevin Smith)說,他在陸軍服役24年,「看到川普如此對待退伍軍人,我感到難過。」

巴沙迪那(Pasadena)示威現場,群眾歡呼聲響徹科羅拉多大道(Colorado Blvd.)漢嘉惠爾路(Garfield Ave.),民眾大喊「川普必須下台」(Donald Trump has got to go)。阿諾德(Bruce Arnold)舉著一個自製標語,「嘿,馬斯克 ,三次帝國主義,你出局!」(Hey Elon. Three Reichs and You're Out!)許多人認為該標語是呼應馬斯克在1月川普就職典禮上做出納粹敬禮動作。63歲的普萊姆(Steve Prime)說,「我們現在能做什麼?怎麼川普能一再逃過制裁?」

在庫卡蒙加牧場(Rancho Cucamonga),約1200居民站在海文路(Haven Ave.)上高舉標語,要求川普與馬斯克(Elon Musk)「別再動手摧毀我們的福利計畫」。示威者拉梅(Frank Ramme)手上揮舞倒掛的美國國旗,「這表示我們正處於危難中」。路過的車輛不斷按喇叭,對示威者豎起大拇指,但也有幾輛掛著川普旗幟車輛通過表達支持政府。

在洛杉磯市中心,晚間的抗議活動還準備一顆20呎、穿著尿布的川普氣球,與一顆15呎,身穿俄羅斯軍服的川普氣球。活動主辦人威廉斯(Emily Williams)表示,「我們才歷經新政府紊亂的兩個月,就已因他無情地解僱數百萬工人、拆散數萬家庭,準備大砍醫療與社會安全保障預算而陷入動盪。」

南灣示威者也聚集於托倫斯(Torrance)市府前,警方預估超過萬人。他們舉著「我們不會倒退」(Not going back)等標語。當地居民由納米內(Susan Yonamine)表示,她不僅擔心社安福利被削減,也擔心孫子學校午餐會被砍,因那是聯邦預算刪減目標之一。