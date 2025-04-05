我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

紐約市4月起強制實施廚餘回收 華人社區反應不一

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

編譯陳盈霖／即時報導
抗議者在洛杉磯聯邦大樓對面舉著標語並高喊口號，抗議川普總統和馬斯克的政策。（美聯社資料圖）
抗議者在洛杉磯聯邦大樓對面舉著標語並高喊口號，抗議川普總統和馬斯克的政策。（美聯社資料圖）

巴沙迪那星報報導，數千人5日湧上南加州街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）抗議行動，反對川普（Donald Trump）政府大幅削減聯邦計畫、大規模裁員，及接連加徵關稅，導致金融市場劇烈震盪。主辦方表示，川普政府正撕裂國家社會安全網與醫療健保體系，將導致基本民生物資如食品與汽車價格飆升。經濟專家則警告，川普加徵關稅的政策是一場高風險賭注，可能讓美國陷入經濟衰退。

包括南加州在內的全美各地，當天舉行數十場抗議活動，這天也被稱為「大規模動員日」（mass mobilization day）。在漢庭頓灘碼頭（Huntington Beach Pier），77歲的漢拉漢（Sheila Hanrahan）說，她20歲起就參加抗議活動，支持婦女權利與反越戰，如今背痛更嚴重，但仍參與當天活動。「我擔心我們正失去民主」。韓戰老兵史密斯（Kevin Smith）說，他在陸軍服役24年，「看到川普如此對待退伍軍人，我感到難過。」

巴沙迪那（Pasadena）示威現場，群眾歡呼聲響徹科羅拉多大道（Colorado Blvd.）漢嘉惠爾路（Garfield Ave.），民眾大喊「川普必須下台」（Donald Trump has got to go）。阿諾德（Bruce Arnold）舉著一個自製標語，「嘿，馬斯克，三次帝國主義，你出局！」（Hey Elon. Three Reichs and You're Out!）許多人認為該標語是呼應馬斯克在1月川普就職典禮上做出納粹敬禮動作。63歲的普萊姆（Steve Prime）說，「我們現在能做什麼？怎麼川普能一再逃過制裁？」

在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga），約1200居民站在海文路（Haven Ave.）上高舉標語，要求川普與馬斯克（Elon Musk）「別再動手摧毀我們的福利計畫」。示威者拉梅（Frank Ramme）手上揮舞倒掛的美國國旗，「這表示我們正處於危難中」。路過的車輛不斷按喇叭，對示威者豎起大拇指，但也有幾輛掛著川普旗幟車輛通過表達支持政府。

在洛杉磯市中心，晚間的抗議活動還準備一顆20呎、穿著尿布的川普氣球，與一顆15呎，身穿俄羅斯軍服的川普氣球。活動主辦人威廉斯（Emily Williams）表示，「我們才歷經新政府紊亂的兩個月，就已因他無情地解僱數百萬工人、拆散數萬家庭，準備大砍醫療與社會安全保障預算而陷入動盪。」

南灣示威者也聚集於托倫斯（Torrance）市府前，警方預估超過萬人。他們舉著「我們不會倒退」（Not going back）等標語。當地居民由納米內（Susan Yonamine）表示，她不僅擔心社安福利被削減，也擔心孫子學校午餐會被砍，因那是聯邦預算刪減目標之一。

洛縣共和黨主席霍格（Roxanne Hoge）說，這些抗議分子不會影響川普政府，這些老套手法已成洛杉磯的日常，「我們關注的是良好的治理與公共安全，希望民主黨朋友們與我們共同努力。」當天活動大致和平。在漢庭頓灘，約十多人身穿支持川普的衣服站在抗議現場外圍，有人穿梭在人群中高喊「川普2028」。

數千人5日湧上南加州街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）反對川普...
數千人5日湧上南加州街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）反對川普政府抗議行動。(KTLA 5）
數千人5日湧上南加州街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）反對川普...
數千人5日湧上南加州街頭，響應全國性「別干涉！」（Hands Off！）反對川普政府抗議行動。(KTLA 5）

川普 馬斯克 加州

上一則

世界日報教育展登場 八場講座信息全方位

下一則

洛杉磯華文作家探討海外重建中國文化

延伸閱讀

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘
川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察
川普坦言貿易戰「不容易」 籲人民堅持到底

川普坦言貿易戰「不容易」 籲人民堅持到底
馬斯克：盼建立跨大西洋零關稅自由貿易區

馬斯克：盼建立跨大西洋零關稅自由貿易區
川普祭對等關稅 分析：加劇其他國家面臨中國衝擊

川普祭對等關稅 分析：加劇其他國家面臨中國衝擊
川普：關稅打擊中國更甚 使對美投資大增

川普：關稅打擊中國更甚 使對美投資大增

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43

超人氣

更多 >
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」
信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
TikTok交易本來快達成？傳川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

TikTok交易本來快達成？傳川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕