FRC機器人聖地牙哥區域賽 台灣建國中學機研校隊奪冠

FRC機器人聖地牙哥區域賽頒獎典禮，台灣建中機研校隊榮膺「區域影響力獎」（The Regional FIRST Impact Award）。（程東海提供）

FRC（FIRST ROBOTICS COMPETITION）機器人聖地牙哥 區域賽日前落幕，來自台灣的建國中學機研校隊CyberpunK榮獲「影響力獎」（The FIRST Impact Award），拿到了4月16-19日舉行的休士頓 FRC世界機器人冠軍賽入場券。

FRC機器人聖地牙哥區域賽3月23日舉行頒獎典禮，當大會主持人宣布建中機研校隊FRC#8020 CyberpunK獲本屆區域競賽最大獎「The Regional FIRST Impact Award」（區域影響力獎）的一瞬間，所有校隊隊員從階梯座位上一躍而起，齊聲歡呼跑進會場中央接受評審團的祝賀和頒獎。

聖地牙哥區域賽評審團指出，建中機研校隊設計了全新的課綱來突破學校上課時間的限制，透過一個簡易的機器人競賽課程，降低了機器人學習的難度，讓每個人都能夠掌握核心知識。他們將課程與教學方法擴及到了多個學校並涵蓋了K-12年齡層。在短短數年內，他們積極的促成FLL、FTC隊伍的成立，並向其他FRC隊伍分享專業技術與管理知識。校隊的名稱CyberpunK可能是個電競遊戲，但其影響力絕對是認真的。

建中機研校隊也在其臉書上貼出了大會評審團所給的評語，獲得這個獎項並非偶然，而是多年來台灣學校對青少年的機器人教學之重視，得到了FRC國際評審團的肯定和表揚，也是國際社會推廣機器人的成果。

頒獎後，建中團隊在賽場右側大合照，帶隊老師周業凱豎起大拇指向全隊隊員祝賀、帶隊老師施佩佩則激動到淚流滿面，校隊指導也是創隊隊長周韋翰與隊員們歡樂合力舉起獲獎獎牌和錦旗。