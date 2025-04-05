我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副卿與巴拿馬外長通話 赫塞斯下周訪巴

FRC機器人聖地牙哥區域賽 建中機研校隊奪冠

FRC機器人聖地牙哥區域賽 台灣建國中學機研校隊奪冠

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
FRC機器人聖地牙哥區域賽頒獎典禮，台灣建中機研校隊榮膺「區域影響力獎」（The Regional FIRST Impact Award）。（程東海提供）
FRC機器人聖地牙哥區域賽頒獎典禮，台灣建中機研校隊榮膺「區域影響力獎」（The Regional FIRST Impact Award）。（程東海提供）

FRC（FIRST ROBOTICS COMPETITION）機器人聖地牙哥區域賽日前落幕，來自台灣的建國中學機研校隊CyberpunK榮獲「影響力獎」（The FIRST Impact Award），拿到了4月16-19日舉行的休士頓FRC世界機器人冠軍賽入場券。

FRC機器人聖地牙哥區域賽3月23日舉行頒獎典禮，當大會主持人宣布建中機研校隊FRC#8020 CyberpunK獲本屆區域競賽最大獎「The Regional FIRST Impact Award」（區域影響力獎）的一瞬間，所有校隊隊員從階梯座位上一躍而起，齊聲歡呼跑進會場中央接受評審團的祝賀和頒獎。

聖地牙哥區域賽評審團指出，建中機研校隊設計了全新的課綱來突破學校上課時間的限制，透過一個簡易的機器人競賽課程，降低了機器人學習的難度，讓每個人都能夠掌握核心知識。他們將課程與教學方法擴及到了多個學校並涵蓋了K-12年齡層。在短短數年內，他們積極的促成FLL、FTC隊伍的成立，並向其他FRC隊伍分享專業技術與管理知識。校隊的名稱CyberpunK可能是個電競遊戲，但其影響力絕對是認真的。

建中機研校隊也在其臉書上貼出了大會評審團所給的評語，獲得這個獎項並非偶然，而是多年來台灣學校對青少年的機器人教學之重視，得到了FRC國際評審團的肯定和表揚，也是國際社會推廣機器人的成果。

頒獎後，建中團隊在賽場右側大合照，帶隊老師周業凱豎起大拇指向全隊隊員祝賀、帶隊老師施佩佩則激動到淚流滿面，校隊指導也是創隊隊長周韋翰與隊員們歡樂合力舉起獲獎獎牌和錦旗。

參與接待的建國中學南加州校友會理事暨活動共同召集人程東海和祕書長羅再陵表示，這代表著建中機研校隊不僅在聖地牙哥機器人區域競賽中有出色的表現，他們過去六年來在台灣辛苦建立出的社區貢獻和社會影響，被FIRST國際團隊所認可，並推崇為其他團隊的模範。作為建中校友和建中人，他們以學弟們為榮，並祝福在即將出賽的4月FRC 休士頓世界機器人大賽中發揮創造力、再創佳績。

台灣建國中學南加州校友會歡慶建中機研校隊在FRC機器人聖地牙哥區域賽奪冠。（羅再...
台灣建國中學南加州校友會歡慶建中機研校隊在FRC機器人聖地牙哥區域賽奪冠。（羅再陵提供）

聖地牙哥 休士頓 加州

上一則

撞車？ 這麼做可釐清究竟是事故還是碰瓷詐保險

下一則

關稅陰影壟罩南加華商 壓縮進口企業利潤

延伸閱讀

北一女機器人團隊抵美參賽 南加校友會接機歡宴

北一女機器人團隊抵美參賽 南加校友會接機歡宴
聖地牙哥居民入籍時隱瞞犯罪事實 恐遭遞解

聖地牙哥居民入籍時隱瞞犯罪事實 恐遭遞解
消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高
建中在美國機器人競賽獲獎 取得世界冠軍賽門票

建中在美國機器人競賽獲獎 取得世界冠軍賽門票
全球創新推動力大學 聖地牙哥加大名列第8

全球創新推動力大學 聖地牙哥加大名列第8
南加州香港商會聖地牙哥分會 年度晚宴熱鬧

南加州香港商會聖地牙哥分會 年度晚宴熱鬧

熱門新聞

華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44

超人氣

更多 >
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」
牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市
新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」