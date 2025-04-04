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飆車撞死報紙編輯後逃逸 南加橙縣男子獲刑九年

橙縣訊
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29歲男子Tolento（左上）飆車撞死69歲的橙縣紀事報編輯Harbrecht（左下），獲刑九年。（Fox新聞）
29歲男子Tolento（左上）飆車撞死69歲的橙縣紀事報編輯Harbrecht（左下），獲刑九年。（Fox新聞）

橙縣一名29歲男子因飆車，撞死當地一位報紙編輯獲刑九年。

被告里托倫托（Ricardo Navarro Tolento）今年2月被判嚴重交通肇事過失殺人及肇事逃逸兩項重罪，以及一項參與街頭飆車輕罪，罪名全部成立。陪審團同意對其撞車過失殺人後逃離車禍現場加重量刑。

本案另一名被告維拉（Louie Robert Villa）在2022年8月被判二級謀殺罪成立，獲刑15年至無期徒刑。案發時由於維拉已在之前的另一起酒後駕車案中認罪，使得檢察官將其本次過失殺人指控升級為謀殺。

本次飆車車禍的受害人為橙縣紀事報67歲的資深編輯哈布雷希特（Eugene Harbrecht），車禍2020年7月30日發生在聖塔安尼塔Bristol和Santa Clara兩街交口，離他的住家不遠。

法庭表示，被告Tolento當時駕駛英菲尼迪轎車，時速為77英里，而附近街區的最高限速為每小時45英里。另一名被告Villa則駕駛一輛寶馬330i，撞上了受害人Harbrecht的2011年福特Ranger皮卡車。

檢察官指出，Tolento和Villa當天上午11時40分左右開始在17街和Bristol街交口及附近街區飆車。

Tolento向陪審團承認，事故發生前他看到Villa搖起車窗俯瞰他，他感受到賽車的挑戰，他果真開始飆車，而他的汽車排氣聲浪很大，進一步激發了他的鬥志。Tolento向陪審團表示他並沒有試圖與維拉比賽，其辯護律師表示，他不認為自己肇事逃逸，因為不是自己引發的車禍。

而相關的行車記錄錄像顯示，當時紅燈剛剛變綠，兩輛車立即飛奔出去並在路上加速行駛。檢察官質疑，這不是飆車是什麼？當時兩車不僅是速度快，而且是超速行駛，極度危險的駕駛速度。

檢察官表示，當時Villa的行駛速度約為每小時86英里，但他仍在加速追趕Tolento，相關錄像中顯示他就像在飛。Tolento在飆車過程中有好幾個地方可以停下來結束飆車，但他沒有這麼做，最終導致喪命車禍發生。

Tolento還2015年7月8日開車造成兩名男子和一名女子受傷，他被判魯莽駕駛輕罪成立。

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