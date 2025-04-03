河濱縣確認2018年以來首例麻疹病例

河濱縣確認自2018年以來的首例麻疹病例。（ABC7截圖）

南加內陸河濱縣確認自2018年以來的首例麻疹 病例，縣衛生官員3日呼籲居民採取預防措施，接種疫苗 ，減少社區傳播風險。

當地媒體The Press-Enterprise報導，據河濱大學健康系統（Riverside University Health System,RUHS）最新報告，這位患者是河濱縣東部地區一名成年人，最近確診感染麻疹，目前正在家中康復。患者的感染源尚未確定，但官員表示，患者近期曾到過美國以外的地區旅行。

這起病例是加州 今年記錄的第9例，其它病例分別來自佛萊斯諾（Fresno）、洛杉磯、橙縣、普萊賽（Placer）、聖馬刁（San Mateo）和圖盧姆（Tuolumne）等縣。根據加州公共衛生廳（CDPH）數據，加州範圍內2023年共確診四例麻疹病例，而2024年則增至15例，顯示疫情有上升趨勢。

河濱縣公共衛生官員切汶絲基（Dr. Jennifer Chevinsky）表示，隨著麻疹病例在全美持續出現，積極識別疾病症狀至關重要，才能及時診斷麻疹，防止進一步傳播。

她進一步提醒，前往麻疹持續傳播地區的國際旅客可能面臨感染風險，因此，在國際旅行前至少兩周，應確保您的疫苗接種狀況是最新的。

根據RUHS發布資訊，麻疹初期症狀包括發燒或持續數天、流鼻涕、咳嗽、結膜炎（紅眼症）以及皮疹。初期症狀通常持續4至7天，隨後皮疹會首先出現在臉部、髮際線和耳後，然後擴散至全身。

麻疹的傳染性極高，感染者在皮疹出現前4天至皮疹出現後4天內，都可能將病毒傳播給他人。因此，衛生官員強調，患者應全程居家隔離，以防止病毒進一步擴散。衛生局還提醒居民，麻疹-腮腺炎-德國麻疹（MMR）疫苗及加強針可透過縣健康系統、診所或醫師處接種。

有關疫苗接種與治療資訊，可訪問ruhealth.org/vaccineclinics或致電951-358-7125查詢。