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北一女機器人社團抵美參賽 南加校友會接機歡宴

洛杉磯訊
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北一女中機器人團隊來加州參加機器人競賽。（南加州北一女校友會）
北一女中機器人團隊來加州參加機器人競賽。（南加州北一女校友會）

北一女中機器人團隊一行30餘人赴美參加機器人競賽 (First Robotics Competition，簡稱FRC), 由北一女物理教師張清俊和陳正源老師領隊上周末抵達洛杉磯，受到南加州北一女校友會會長陳君愉、副會長胡珮蘭、理事長林易宣接機，知名校友加州理工學院物理系葉乃裳教授和洛僑文化中心鍾佩珍主任也出席了4月2日歡迎晚宴，她們祝福學妹們競賽取得佳績。

張清俊老師介紹，北一女機器人研究社成立於2016年，FRC全球有約兩百場各種區域賽，各區域賽制均為聯盟對抗，紅藍聯盟分別由隨機三個隊伍組成，透過大約十場資格賽，選出區域賽的八強聯盟，最終參加休士頓總冠軍賽的隊伍將近400隊。這些隊伍首先參加八個分區賽，選出各區冠軍聯盟，然後分區冠軍聯盟再進行八強賽選出總冠軍聯盟。北一女機器人隊伍雖著重於教育，但仍在歷屆比賽中拿到過2017區域賽亞軍外卡前進休士頓總冠軍賽、2018區域賽團隊精神獎、2019區域賽最佳形象獎、2022區域賽高尚專業獎、2024區域賽工程啟發獎保送前進休士頓總冠軍賽。北一女機器人研究社師生們專注在工程機械領域，持續學習進步，期盼有更佳表現。

接風宴展現了北一女校友間橫跨年齡層的凝聚力。除了校友會為團隊的每位師生準備了美國知名品牌的巧克力當伴手禮之外，也有校友自掏腰包贈送水果禮盒及紅包禮物袋。機器人團隊的小學妹則準備了精緻的謝卡，還自備節目為學姊們表演扯鈴及歌舞，最後群體合唱北一女校歌。許多資深校友表示，相對於當年的髮禁時代，現在的小學妹們打扮自由顯露青春朝氣，也不影響她們認真學習，令人由衷喜愛。

北一女機器人團隊這次在南加州的行程包含了訪問Palos Verdes Peninsula高中、UCLA、Caltech，4月3日北上Fresno 參加競賽。北一女北加州校友會將安排她們參觀Google和Nvidia。這次在Fresno舉辦的機器人競賽將於4月5日及6日兩天展開，8:30am至5:30pm。有興趣讀者可由此連結觀賞直播: https://frc-events.firstinspires.org/2025/CAFR

南加州校友會歡宴北一女機器人競賽隊。（南加州北一女校友會）
南加州校友會歡宴北一女機器人競賽隊。（南加州北一女校友會）
南加州校友會歡宴北一女機器人競賽隊。（南加州北一女校友會）
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加州 休士頓 總冠軍賽

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