洛杉磯華男蒙騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

華男以銀行安全措施為由，操縱長者交出20萬美元現金。(Pexels)

南加 長者上當被騙巨額錢財，最近幾年屢有發生。洛杉磯 一名21歲的華人 男子，以銀行安全措施為由，操縱長者並讓他們交出20萬美元現金。但他未料準備取走這一大袋美金時，警方早已等候一旁。

根據KTLA5報導，西米谷（Simi Valley）警方日前逮捕華人男子劉瑞山（Ruishan Liu，音譯），他涉嫌一起「大規模」金融詐騙案，試圖至少從一名長者手中騙取巨額錢財。3月19日，警員在西柯汶那市（West Covina）實施周密的抓捕計劃，嫌犯落網。

報導指出，嫌犯劉瑞山出生於中國，他被指控將目標鎖定一位居住在西米谷的長者身上，通過謊稱「銀行安全措施」要求，讓受害人提取並交出20萬美元現金。當局稱，受害者將資金轉給所謂的「銀行代表」，實際上是詐騙分子。這些犯罪行為引起西米谷警察局的注意，在范杜拉縣（Ventura County）有組織零售盜竊特別工作組的協助下，警方部署誘捕行動，抓捕嫌犯劉瑞山。

行動當天，劉瑞山來到一個未公開的指定地點，領取誘餌包裹，並被告知包裹里裝滿受害者最近取出的大量現金。當他到達時，警察立即實施抓捕。自被捕以來，劉瑞山一直被關押在范杜拉縣監獄（Ventura County Main Jail），他因參與詐騙受到重罪指控。當局尚未透露此案是否有其他同謀，或劉瑞山單獨作案。嫌犯劉瑞山目前被羈押，保釋金設為15萬美元，將於4月10日出庭受審。

警方表示，這起案件的發生進一步揭示針對弱勢群體的金融詐騙，呈現日益增長的趨勢。此類詐騙案件往往通過恐嚇手段，讓受害者心甘情願交出大筆資金。這些騙局的複雜情況各不相同，通常涉及使用加密貨幣或禮品卡等新型手段；也可能就像本案一樣，以簡單的提取現金形式出現。當局提醒公眾，對涉及金融交易的請求，務必保持謹慎和懷疑態度。如需了解常見金融詐騙類型、以及需要注意的預警信號，可訪問 FBI官方網站，也可以透過網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）舉報網路詐騙。