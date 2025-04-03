南加華人演員票友 傾情推出名劇「生死場」
由中戲北電畢業的科班演員和南加票友組成的時光劇團，共同演繹中國名作家蕭紅的代表作「生死場」。這部話劇4月3日至5日在南海岸文化中心上演三天，南加華人民眾可到場欣賞這部華語名作的震撼力量。
（影音來源：記者張宏）
這部話劇的演員集合了科班演職員，以及來自律師、市議員、外賣員、保險經紀等行業的票友。畢業於中央戲劇學院的演員賈一平和北京電影學院校友董曉燕夫婦，自從落戶南加後就積極推廣中文話劇。
賈一平表示，戲劇不同於影視劇，需要人們到現場觀看，他希望藉此培養南加華人出門看戲習慣，豐富文化生活。時光劇團爭取一年至少推出兩部戲劇，相比上一部話劇「原野」經歷的困難，這次排戲就比較順暢也更有經驗。這部話劇展示中國人文化基因裡對生死的態度和關於「活著」的經典概念，話劇的背景已過去近百年，但其底層邏輯和現代人會有共鳴，任何時代人們都會變得麻木和習慣，需要反省和覺醒。
他表示，南加臥虎藏龍，修手機師傅竟然來自瀋陽京劇院，這次不僅出演還打鼓，送外賣的小哥也很有演戲的熱情和天分。他還找到生活在南加的中戲校友，大家齊上陣打造這台話劇。
雖是科班演員，但在南加凡事都要親歷親為。董曉燕表示，做演員是他們最輕鬆的事，為把這部經典話劇搬上南加舞台，他們什麼都要做，包括舞台搭建、燈光設計，甚至訂餐。
華人慈善家張祥華也是演出支持者之一，他表示，話劇「生死場」是魯迅編撰的奴隸叢書系列，魯迅在序中稱它是「北方人民的對於生的堅強，對於死的掙扎」的一幅「力透紙背」的圖畫。時光劇團把這樣一部經典話劇搬上異國他鄉舞台非常不易，很高興看到華人文化生活日益豐富多彩。隨著爾灣大公園項目的興建，加上奧林匹克訓練場館也會在爾灣完工，希望華人下一代能享受爾灣大公園文化村。
現場演員有很多華人社區熟悉面孔，律師張軍繼上次在「原野」裡飾演五爺後，這次又飾演東家「二爺」，且還帶著妻子一起參演。他說，舞台的魅力巨大，未來想一直跟著賈一平導演演戲。森林湖的華人市議員于淼（Benjamin Yu）首次登台飾演村民，他笑稱舞台燈光不如市議會的燈光亮，所以不會緊張。故事背景在哈爾濱近郊，他是滿族又是東北人，比較熟悉場景。他排練一個多月，親眼目睹所有人努力和一部藝術作品誕生全過程，希望南加華人都能到場支持，支持中文戲劇。
「生死場」描寫「九．一八」事變前後，哈爾濱近郊的一個偏僻村莊發生的村民恩恩怨怨及抗日故事。演出時間是4月3日、4日、5日晚上7:30，地點是南海岸文化中心（9 Truman Street, Irvine），詳情可登錄https://timetheatre.org。
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