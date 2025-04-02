世界自閉症意識日 洛杉磯少年畫展社會關愛

美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。（記者張宏／攝影）

由美國富蘭克林基金會主辦的第六屆世界自閉症意識日青少年畫展日前在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦。與往年不同的是，這次畫展跨越地域，在洛杉磯和波士頓 兩地共同舉辦的雙城展。同時還有來自台灣的自閉症繪畫藝術家參展，實現基金會去年提出的「向外擴展，向下扎根」理念。

爾灣 副市長James Mai和華人市議員劉令淳到場出席，兩人表示，自閉症兒童從孩子長成大人，社會對其關懷必須是長期的。爾灣市府也在積極宣導自閉症，增強民眾認識。市府也希望為其提供更多服務，爾灣計劃未來為自閉兒童提供固定空間場地，讓更多非營利機構幫助自閉症群體。其中爾灣大公園項目就是讓所有人享受到市府服務和設施。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，通過畫展表現其才藝，向世人證明，自閉症不是社會負擔。為舉辦畫展，他們聯繫波士頓哈佛大學醫學院教授孔學君，大家談到在兩地共同舉辦畫展的想法，一拍即合。波士頓哈佛醫學院提供場地，南加 則是由富蘭克林基金會顧問、慈善家張祥華聯繫寶爾博物館，並為畫展出資，解決場地大難題。

負責紀錄片拍攝的導演屈建平表示，活動吸引千人報名，關懷自閉症兒童的慈善事業從華人社區進入主流區域，且大家把注意力集中在孩子作品上。

基金會理事中山葵表示，洛杉磯參展的自閉症小朋友有36人提供64副作品，其作品充滿童趣。另外還有76幅普通孩子作品參展和本地專業畫家參展。波士頓有20幅台灣畫家和波士頓自閉症畫家作品也編入畫冊，這些作品很有特色，有些可說是天才之作。

畫展也表彰多年參與基金會活動的青少年義工，包括汪泓毅（Harry Wang）、洪蘊哲（Kate Hong）、方子秋(Quinne Fang )、閻博萊（Brian Yan）、蒙昊一（Haoyi Meng）和黃明璐（Kay Huang），他們幫助基金會建立網站、用魔術同孩子互動，編撰畫冊和宣傳頁等。其中黃明璐是聖馬利諾高中的學生，她已連續三年擔任基金會義工，她表示，幫助這些自閉症青少年，也讓她感受和傾聽不同群體的訴求。未來她上大學和工作都會願意繼續幫助這個群體。

在畫展拍賣會上，自閉症小畫家中山子桐、索維亞余、湯瑞康、湯瑞恩等小畫家作品以100美元到500美元價格拍出，專業畫家楊越輝作品「葡萄」以1200美元價格被南加巾幗會執行主席劉凌拍得，張譯丹的畫作「馬」以1000美元價格被愛心人士拍走。所拍收入用與拍攝紀錄影片、組織自閉症孩子訓練出遊、頒發獎助金和繪畫演出活動等，拍賣所得會在www.franklinfoundations.org公佈。