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獅子會Foothill專區演講賽 人工智能對人類影響

記者王若然／艾爾蒙地市即時報導
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左起：國際獅子會D4-L2Foothill專區前任總監顧思佳，現第二副總監黃玲玲，現專區主席何沛嫄。（記者王若然／攝影）
左起：國際獅子會D4-L2Foothill專區前任總監顧思佳，現第二副總監黃玲玲，現專區主席何沛嫄。（記者王若然／攝影）

國際獅子會D4-L2Foothill專區（Region）29日在洛杉磯僑教中心舉辦了專區演講比賽，三位從分會比賽中脫穎而出的優勝者角逐，第一名優勝者將晉級至地區（District）決賽。

國際獅子會D4-L2Foothill專區主席何沛嫄（Iris Ho）介紹，這是今年加州獅子會學生演講比賽的一部分。這場歷史悠久的演講比賽已經舉辦到88屆，每年選擇貼近民生的主題，吸引了眾多學生參賽。今年的總決賽將在聖地牙哥舉辦。本屆演講主題為「人工智能對人類的影響：是朋友還是敵人？」

國際獅子會D4-L2Foothill專區2022至2023年總監呂政達（Jacky Lu）介紹，當天的專區演講比賽共有三位高中生選手，她們分別是：Sydney Wong，Taylor Posthumus以及Kristine Sy。每位選手各有五至十分鐘時間脫稿演講，由三位專業評委對她們的演講進行評分。三位評委分別是：加州註冊房屋評估員Denny D. Shen，教師Sergio Gascon de Caceres以及山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）。評委的評分標準分三大類，分別是演講內容，演講表現以及演講整體是否有說服力，這三項分別佔有40分、30分和30分。

三位參賽選手競逐獅子會Foothill專區第一名。（記者王若然／攝影）
三位參賽選手競逐獅子會Foothill專區第一名。（記者王若然／攝影）

加州 人工智能 洛杉磯

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