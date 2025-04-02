獅子會Foothill專區演講賽 人工智能對人類影響

左起：國際獅子會D4-L2Foothill專區前任總監顧思佳，現第二副總監黃玲玲，現專區主席何沛嫄。（記者王若然／攝影）

國際獅子會D4-L2Foothill專區（Region）29日在洛杉磯 僑教中心舉辦了專區演講比賽，三位從分會比賽中脫穎而出的優勝者角逐，第一名優勝者將晉級至地區（District）決賽。

國際獅子會D4-L2Foothill專區主席何沛嫄（Iris Ho）介紹，這是今年加州 獅子會學生演講比賽的一部分。這場歷史悠久的演講比賽已經舉辦到88屆，每年選擇貼近民生的主題，吸引了眾多學生參賽。今年的總決賽將在聖地牙哥舉辦。本屆演講主題為「人工智能 對人類的影響：是朋友還是敵人？」