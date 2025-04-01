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配合台灣罷免行動 洛杉磯僑界八場講座300聯署書

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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不少僑胞現場親筆填寫罷免申請書，部分人甚至提早準備資料、帶著親友一同參與，顯示對罷免行動的認同與積極投入。（梁先生提供）
不少僑胞現場親筆填寫罷免申請書，部分人甚至提早準備資料、帶著親友一同參與，顯示對罷免行動的認同與積極投入。（梁先生提供）

配合台灣掀起的罷免行動，洛杉磯台灣社群自3月22日至29日連續舉辦八場罷免聯署活動，場場座無虛席，累計收集超過300份聯署書。活動獲得台灣留學生、台美人志工支持，更有香港朋友線上線下同步聲援，展現跨族裔守護民主的團結行動，也成功連結台灣本島罷免團體與多位意見領袖，讓全球聲援聲音同步傳回台灣。

壓軸場次3月29日在台灣會館舉行，湧入大批僑胞，另有許多僑胞提前致電表達參與意願。現場秩序井然，除志工協助聯署流程，亦有在美港人主動支援，體現民主價值不分族裔、跨境合作的精神。此次洛杉磯行動不僅限於本地，亦串連圖文創作者B.B、時事評論員八炯與知名YouTuber公子沈等人，透過社群平台與直播，將海外僑胞聲音傳回台灣，凝聚全球台灣人共同訴求，形成跨國民主聯盟。

主辦單位表示，罷免聯署行動尚未結束，將自4月1日至6日舉辦另六場活動，號召更多僑胞參與。無論是年輕人、家庭成員或關心台灣民主的長期僑胞，皆可透過聯署表達對台灣未來的關注。主辦方呼籲：「不要怕！」並強調罷免是公民基本權利，聯署程序合法、安全，簽名即是支持民主的堅定表現。香港志工梁先生表示，即便身在美國，也十分關注台灣政治發展，對立法院亂象與行政體系癱瘓感到憂心。洛杉磯罷免聯署行動已成全球台灣人守護民主的重要象徵，主辦單位再次呼籲僑胞勇敢站出來，為台灣未來發聲，讓全世界看見海外台灣人的民主決心。

聯署活動場場人潮湧現，特別是3月29日壓軸場次，台灣會館內外不時湧入簽署民眾。（...
聯署活動場場人潮湧現，特別是3月29日壓軸場次，台灣會館內外不時湧入簽署民眾。（梁先生提供）

罷免 洛杉磯 香港

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