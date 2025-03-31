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華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

洛杉磯訊
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華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯縣華人聚居區羅斯密（Rosemead）發生悲劇事件，一名華人女子試圖縱火燒鄰居，她持刀與警方對峙時被當場擊斃。當局日前證實這名嫌疑女子的身分盧蘇珊（Susan Lu，音譯），並公布案發當天的視頻，再現這場悲劇如何發生。

（視頻來源：洛縣警局／記者邵敏後製）

根據洛縣警局新聞稿，案發時間是2月27日下午6時06分左右，地點位於羅斯密Scott Street 8700號街區。警局表示，這起案件仍在調查中，隨著證人訪談、證據分析、以及報告審查，對事實的理解可能會有改變，目前公布已知信息。

案發時，洛縣警局天普分局（Temple Station）接到報警電話稱，居民住宅內，一名女子點燃不明物品，並將其扔向鄰居。該女子後被確認為56歲的盧蘇珊。現場視頻顯示，身著白色上衣的盧蘇珊，在家門口點燃一堆火，並用紙張引火，隨後將這團火扔在鄰居家門口。這時，一名鄰居開門，盧蘇珊撿起地上的火直接向鄰居身上扔去，對方大聲呼救。

警方到達現場後，找到盧蘇珊並試圖與其對話，但她跑進自己的住所拒不開門。警員控制現場並多次嘗試與盧蘇珊建立溝通，心理評估小組作出回應，並進行數小時的談判，但沒有成功，警員最終以「使用致命武器襲擊」的罪名獲得搜查令和逮捕令。

警員隨身攝像頭拍攝的視頻顯示，多名全副武裝的警察包圍盧蘇珊的家，並武力撞開家門。案發當晚12時30分，執行搜查令的警員在住所內找到盧蘇珊，當時她手持一把切肉刀。警員多次口頭命令她放下刀具遭拒絕，隨後使用40毫米低致命性子彈試圖制服嫌疑人，但收效甚微。當盧蘇珊舉刀沖向警員時，槍擊事件發生。當局確認，開槍警員是洛縣警察局Gregory Chico。

盧蘇珊遭槍擊後躲進衣櫥，警員立即接近她並對其進行急救，直至洛縣消防局人員抵達。隨後，盧蘇珊被送往當地醫院搶救，並被宣布不治身亡。據悉，這起事件中沒有警員或其他人員受傷，警方在現場發現一把切肉刀。關於這起案件的起因，當事人為何對鄰居縱火，鄰里之間有何矛盾糾紛，當局並未公布相關信息。

兇案組調查人員已介入這起槍擊案件，刑事調查完成後將移送地區檢察官辦公室，以判定涉事警員使用武力是否違反刑法。待檢方調查結束，洛縣警局將根據政策、程序及戰術規範對涉事警員行為進行評估。知情者請致電警局兇案組323-890-5500，或通過止罪熱線800-222-8477匿名舉報。

羅斯密居民住宅區，華人女子點火，並將其扔向鄰居。（洛杉磯縣警局）
羅斯密居民住宅區，華人女子點火，並將其扔向鄰居。（洛杉磯縣警局）

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