南加女員工狀告歧視及報復性解雇 庭外和解補償

托倫斯一家生育實驗室的前助理狀告其公司歧視及報復解雇案，近日達成庭外和解，原告得到補償。(示意圖取自Pexels/Sora Shimazaki)

勞資糾紛層出不窮。洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）一家生育實驗室的前助理狀告其公司歧視 及報復解雇案，近日達成庭外和解，原告得到補償。

Narges Azadbadi被解雇前為托倫斯生育中心實驗室Incinta Fertility Center LLC的助理實驗員，她透過律師向托倫斯高等法院提起訴狀稱，因為在工作中多次向同事提出操作不當意見，最終遭到公司打擊報復，工作僅一個月後就被解雇。

原告Azadbadi，2021年10月開始在Incinta全職工作。在她工作的過程中，看到另一名員工未按照規定操作，造成生物組織，包括卵子、胚胎和精子因未隔離而受到污染和交叉感染，違反了臨床協議。Azadbadi告訴那位同事，受感染的組織標有紅色標籤，應與其他物品分開並存放在隔離箱中，但那位同事無視她的提議。Azadbadi最後將該員工的行為舉報給公司管理層，包括一名專職醫生。

此後不久，被投訴的同事惱羞成怒地進入Azadbadi的辦公室，用言語對其狂轟濫炸，並用電話給她錄像，說「我是老闆，我是實驗室主任」。原告表示，她感到害怕和受到嚴重騷擾，自己的安全也受到威脅，所以她決定上樓向公司總經理投訴。但Azadbadi此後不久就被停職，雖然不久又得以重返工作崗位，但最終在2021年11月、也就是剛剛工作一個月就被解僱，並被告知這是由於公司「預算低」。

根據原告訴訟，該公司不久重新雇用了一名男性取代了她的位置。Azadbadi認為她失業的真正原因，是因為她指出管理層的不當操作而遭到打擊和報復，同時也因為她的年齡，性別和種族受到歧視。2023年7月，她向法院提出訴訟。

儘管被告公司聲稱解雇與歧視和報復無關，但本案最後以庭外和解告終，原告得到賠償。托倫斯法官目前簽署了一項命令，表示他將保留對本案管轄權和強制執行和解，但具體條款並未透露。