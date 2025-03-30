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南加入籍男子被驅逐 這些情況或成為ICE行動目標

洛杉磯訊
ICE在南加地區展開大規模逮捕行動。（Fox電視台）
ICE在南加地區展開大規模逮捕行動。（Fox電視台）

美國移民局（USCIS）日前在臉書上發布聲明稱，南加一名聖地牙哥居民在申請公民身分時撒謊，此人曾被定罪為性犯罪者，當局正在採取行動，剝奪其美國國籍。

根據移民局在社群媒體上發布的這則聲明，他們正與海關暨移民執法局（ICE）合作，剝奪這名性犯罪者的美國國籍。據悉，此人是一名性犯罪者，並在入籍過程中提供虛假資訊。聲明中沒有提到這名入籍公民的姓名、定罪細節以及如何發現等詳細資訊。

目前這種情況並非個案，川普總統的移民執法政策，引發一系列逮捕和驅逐案件，即便持有有效簽證、綠卡的移民，甚至已入籍者都可能感受到強烈不安。69歲的哥倫比亞籍男子Jorge Antonio Velez-Lopez 近日因護照欺詐被判處監禁一年，他的美國公民身分也被剝奪，並被下令驅逐出境。

根據移民局官網信息，Velez-Lopez曾擔任大主教管區的牧師，並被判犯有猥褻兒童罪。他於2003年以臨時宗教工作者身分入境，四年後申請永久居留權，申請過程中，他聲明自己從未犯下任何罪行。2013年3月， Velez-Lopez申請加入美國國籍，並再次聲明未曾犯下任何罪行，也未曾在移民申請中提供虛假信息。之後，他通過面試，並宣誓正式成為美國公民。

但當局在調查過程中發現， Velez-Lopez申請公民的過程中存在虛假陳述，並據此展開法律行動。當局指控Velez-Lopez犯下五項三級性犯罪和一項四級性犯罪。他被發現在2003年6月至2009年6月擔任孩子的牧師期間，對受害者實施性侵犯。移民局官員表示，像Velez-Lopez這樣的兒童性騷擾者，通過隱瞞罪行、欺詐手段獲得公民身分，目前就是ICE的重點執法對象。

盡管入籍公民享有諸多權利和特權，但在特定情況下，政府仍有權啟動驅逐程序，剝奪公民身分。NEPYORK報導指出，取消公民身分是一個法律程序，當有證據表明美國公民身分是基於不準確、不完整或欺詐性的信息授予時，可以啟動這一程序。最常見的剝奪公民身分原因，除了通過欺詐手段獲得美籍身分外，某些嚴重犯罪定罪，尤其是涉及國家安全或恐怖主義的案件，都可能導致公民身分被撤銷，並最終被驅逐出境。在極少數情況下，個別公民可能因在戰爭期間被認定為敵國僑民，面臨被剝奪國籍的程序。

值得注意的是，政府必須在「排除合理懷疑」的標準下提供確鑿證據，才能成功撤銷公民身分並啟動驅逐程序。這一法律程序複雜，需要大量證據支持，且通常需要法院裁決。

移民 美國公民 性騷擾

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