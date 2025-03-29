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太吵鬧 巴沙迪那六年級女孩被保安膠帶封口

巴沙迪那訊
Noemi Hurtado被責令用膠帶封口，其家人十分憤怒。（KTLA5電視台）
Noemi Hurtado被責令用膠帶封口，其家人十分憤怒。（KTLA5電視台）

加州巴沙迪那（Pasadena）一所學校的保安，因一名女孩太吵便責令其用膠帶封口。女孩的父母對此十分憤怒，目前這名保安已被學校開除。

根據KTLA5電視台，這名女孩名為Noemi Hurtado，巴沙迪那學區布萊爾中學（Blair Middle School）六年級學生，3月24日她在與同學們吃午餐時，一名女性保安嫌其太吵鬧，將Noemi Hurtado帶至校長辦公室，並責令她用膠帶封上嘴。

女孩的父親Richard Hurtado表示，「我接到一個電話，這是任何父母都不希望接到的。」他說，「她在與朋友們玩耍，有點吵。她被要求停止，她沒有照做，我猜，繼續玩耍。」

Richard Hurtado說，女兒被用膠帶封嘴後，那名保安還打算讓她在校園「遊行示眾」，甚至要去附近高中，就是為了「羞辱」她。那名保安將Noemi Hurtado帶至隔壁班，Richard Hurtado說，她「還敢對老師說她因為不能保持安靜，要用膠帶封口。」

學校主管Julio見狀後進行干涉，他將Noemi帶離班級，告訴她沒關係並再次將其帶至校長辦公室。

學校校長向KTLA5確認了這起事件，並表示涉事保安已被開除。Ricardo表示，「我都震驚了。我只是想確認我的女兒還好，沒有完全崩潰。一名11歲的女孩不應該經歷這些。」

巴沙迪那聯合學區對此發表聲明，「學生的安全和福祉是我們的首要任務。我們已了解了針對那名前代班保安的指責。對於處理此事的結果，本學區不會再僱用這名人員。我們嚴肅對待此事，將盡全力配合巴沙迪那警局。我們將全力為學生創建一個安全、支持性的環境。」

Noemi的家人表示希望從此事中獲得正義，認為那名保安應承受法律責任，並已向警局報案。

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