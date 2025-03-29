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洛縣警局呼籲協尋高風險失踪華裔少女Isabell Ann Lim

洛杉磯訊
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洛杉磯縣警察局公告，請求公眾幫助尋找有危險的失踪華裔少女Isabell Ann Lim。（LASD）
洛杉磯縣警察局公告，請求公眾幫助尋找有危險的失踪華裔少女Isabell Ann Lim。（LASD）

洛杉磯縣警察局（LASD）失踪人員小組正在請求公眾幫助尋找有危險的失踪少女伊莎貝爾·安·林 (Isabell Ann Lim)。她是一名 13 歲的亞裔女性，最後一次聯繫是在 2025 年 3 月 28 日上午 9:40，地點是聖塔克拉麗塔市 River Circle 的 17900 街區。     

伊莎貝爾·安·林身高 5 英尺 01 英寸，體重 125 磅，棕色眼睛和棕色頭髮。她失蹤時身穿黑色「Gap」毛衣、黑色短褲和黑色「Croc」鞋。林小姐的家人擔心她的健康，並尋求公眾的幫助。

任何了解此事件資訊的人請聯繫洛杉磯縣治安部門失蹤人員部門，電話：323-890-5500。  

如果希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 致電“Crime Stoppers”，使用您的智慧型手機在 Google Play 或 Apple App Store 上下載“P3 Tips”行動應用程式或使用網站 http://lacrimestoppers.org

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