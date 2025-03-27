全球垃圾回收日 加州人三個簡單動作可造福環境

加州華人舉家行動，回收廢物保護環境。（CalRecycle提供）

每個加州 人一天平均丟棄6.3磅垃圾，每年就會產生大概一噸垃圾。加州回收局（CalRecycle）呼籲民眾減少身邊的塑料污染，如果每個人做出一點改變，就能讓數百萬噸塑料和其他垃圾遠離街道、河流和垃圾填埋場，創造更清潔、更健康的空氣、水源和土地。

加州回收局公共資訊官Jessica Pureco-Garcia指出，3月18日是全球回收日（Global Recycling Day），世界各地的人們通過回收與減廢來保護環境。從3月份開始，加州人做出三個簡單的動作，不僅能造福環境，還能幫自己增加收入，加入全球環保行動。

一是用瓶罐兌換現金。人們可以在回收站兌換大多數鋁制、玻璃、塑料和金屬飲料容器。每個可回收的容器可以換得5美分至25美分的現金，其中包括盒裝或袋裝的酒類容器。加州人每天丟棄的塑料垃圾足以填滿290個奧運 標準游泳池，這還僅僅是塑料垃圾。回收飲料瓶罐，防止它們被當作垃圾填埋或被丟在街頭。詳情訪問：www.bottlesandcans.com。

二是回收無法兌換現金的物品，而不是直接丟棄。絕大多數塑料、玻璃和鋁製飲料容器以及紙板、紙張和家用產品的罐子及盒子都可以被回收利用。在投放回收箱之前，只需輕輕搖晃倒掉或擦拭掉容器中的液體或食物殘渣即可。回收不僅能減少垃圾填埋，還能節約大量能源和原材料，讓已有的材料獲得新生。例如，玻璃和鋁製品可以無限次回收。瞭解哪些物品可以被回收，登錄：iRecycleSmart.com。

三是用可重複使用的物品替代一次性用品。例如，購買瓶裝水不如使用可重複使用的水瓶，裝上過濾水。同時，把可重複使用的購物袋放在車裡，去超市時隨手取用，不僅每個袋子能節省10美分，還能減少社區中的塑料垃圾。

個人小小的改變可以積少成多，每一個小動作都能顯著減少垃圾和污染。減少一次性塑料製品的使用，意味著可以節省製造新產品的資源，並減少商品運輸和垃圾處理的負擔。

加州已在全州範圍內推廣回收運動，並且95%的居民都能參與回收計劃，減少浪費並充分利用現有的回收服務，每年就能讓數百萬噸垃圾遠離填埋場。

加州民眾攜手努力，通過這些簡單的舉措讓加州變得更清潔、更健康，為自己和下一代造福。瞭解更多關於回收的訊息、減少垃圾的方法並查找附近的回收站點，請訪問：iRecycleSmart.com。