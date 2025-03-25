我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買「褪黑素」助眠

曾性侵55女 加州最惡名昭彰強姦犯 現居此地

假冒凱瑟醫院來電 南加華人個資險被騙

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
詐騙集團屢次以Kaiser Permanente號碼來電，聲稱涉及醫療理賠，手法日益逼真。（受訪者提供）
詐騙集團屢次以Kaiser Permanente號碼來電，聲稱涉及醫療理賠，手法日益逼真。（受訪者提供）

一通看似來自「Kaiser Permanente」的來電，竟能模擬官方客服流程，號碼正確、語音流利，甚至能即時轉接中文服務人員，不少民眾在毫無戒心下落入詐騙陷阱。近期社群媒體上接連有華裔居民分享類似遭遇，詐騙者以冒用醫療理賠申請為由，誘導受害人透露個資，甚至要求前往報警，過程環環相扣、真偽難辨，顯示詐騙手法不斷翻新，需提高警覺。

民眾孔小姐指出，她近日接到一通來電顯示為559-448-4500的電話，查詢後發現正是Kaiser Permanente舊金山分部的官方電話。起初是一名帶有印度口音的女子對話，當她要求轉中文翻譯後，對方立即換成流利中文客服與她對話。對方聲稱，她在1月18日接受手術，並於2月15日透過Kaiser網站提交理賠申請，內容包含手術帳戶、醫師姓名、報銷金額等資訊，屬於「全球醫療保險計畫」。但孔小姐強調，她多年未使用該機構的醫療服務，更未進行過手術，且1月21日至3月11日期間，人並不在美國境內，與所述時間完全不符。當她質疑對方後，對方改口表示她的個人身分可能遭盜用，並主動表示願協助報案。對方要求她手寫記錄理賠資料，理由是資料涉及盜用身分，無法透過電郵提供。當孔小姐反問「既然是用我名義提交，為何我本人不能取得資料？」對方僅表示會向上級申請後再回覆。

在多次交涉後，孔小姐選擇掛斷電話，改撥打Kaiser卡片背後的官方客服專線查證，客服人員立即確認該時段並無就診紀錄，帳戶亦無任何理賠申請，並提醒她封鎖該號碼。儘管該號碼查詢結果顯示為官方門診電話，客服強調，詐騙集團可偽造來電顯示號碼，切勿僅憑號碼判斷真偽。孔小姐的經驗並非個案。多位民眾也在社群媒體分享類似遭遇，並指出，接獲來電後接通即以中文應對，內容與其情況完全不符，卻能說出精準日期與醫療術語，令人一時無法分辨真偽；也有受害者接獲聲稱來自「聯邦機關」的轉接電話，要求報案並提供個資。

也有網友指出，因近期正等待醫院通知，才接聽顯示為「Kaiser Permanente」的電話，結果險些中計。另有民眾分享，曾接獲同樣手法的來電，來電內容宣稱有人盜用其American Express信用卡購買槍枝、申請貸款，甚至假冒航空公司通知其「未登機罰款」或「手機將被聯邦封鎖」等手法。Kaiser Permanente也在官網特別提醒，近期詐騙集團除冒用理賠資訊外，也假藉招募名義進行詐騙，要求提供信用卡資料或兌換金錢。官方強調，Kaiser 發出的電子郵件皆來自「@kp.org」結尾的信箱（如 [email protected]），不會以其他郵件來源聯絡求職者，也絕不會要求透過電子郵件提交職位申請，所有招聘流程僅在官方網站 kp.org/careers 進行。

若收到自稱Kaiser代表的可疑郵件，內容語句不通、拼字錯誤多，應即提高警覺。對職缺合法性有疑問時，應至官方網站搜尋職位名稱確認。若不慎成為與招募詐騙相關的身分盜用受害者，應立刻聯絡當地執法機關處理。

該來電號碼經查詢，確實與Kaiser Permanente官網所列客服電話相符。...
該來電號碼經查詢，確實與Kaiser Permanente官網所列客服電話相符。（谷歌截圖）

詐騙集團 社群媒體 醫療保險

上一則

Pacific Plaza 蒙特利公園市時尚精品公寓隆重上市

下一則

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

延伸閱讀

假律師勾結公僕、警察偷個資 九人被起訴

假律師勾結公僕、警察偷個資 九人被起訴
川普政府公開甘迺迪檔案 洩露數百人社安號碼 白宮急補救

川普政府公開甘迺迪檔案 洩露數百人社安號碼 白宮急補救
迪麗熱巴護照在日本被撿到 個資遭外洩 網轟團隊粗心

迪麗熱巴護照在日本被撿到 個資遭外洩 網轟團隊粗心
迪麗熱巴驚爆日本掉護照 私密個資全外洩

迪麗熱巴驚爆日本掉護照 私密個資全外洩
郵件投遞被黏住 市警72分局：郵筒盜案增

郵件投遞被黏住 市警72分局：郵筒盜案增
陸公布台資通電軍4人個資 前立委：衝著賴17條而來

陸公布台資通電軍4人個資 前立委：衝著賴17條而來

熱門新聞

數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談

洛縣警局、鑽石吧 春秋季合辦4場警民座談
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10

耐久耐操家用車 平均上路里程數TOP10