住家附近噴灑農藥 加州新網站提前通知

加州推出「SprayDays California」網站，民眾可提前掌握限制性農藥的噴灑時間、地點及健康風險。（取材自abc7電視台）

當住家附近即將噴灑農藥，居民都希望能事先告知。加州 農藥管理廳（DPR）日前推出全新網站「SprayDays California」，首度讓民眾可在農藥實際使用前24至48小時獲得通知，掌握噴灑時間、地點、農藥種類及其健康風險，標誌著加州長年社區倡議的一大勝利，也為全州居民的健康保障邁出重要一步。

據abc7電視台報導，該網站將提供包括噴灑地點、時間、所使用農藥類型及其潛在健康風險等資訊。這些農藥為加州規管最嚴的限制性物質，使用方式、範圍及對象皆須遵守嚴格法規。多年來，社區與環保團體持續爭取資訊透明化。種族、貧困與環境研究中心（Center on Race, Poverty & the Environment）發言人阿吉雷（Gustavo Aguirre）指出：「今天是值得紀念的一天，我們正在慶祝這場勝利。雖然仍有許多工作要做，但這項成果對我們社區是一項重大進展，有助於保障全加州居民的健康。」

根據規定，農藥使用者需提交電子意圖通知。網站會依照使用的農藥類型，在預定使用前24至48小時，以線上、簡訊或電子郵件形式發出通知。雖然目前無法提供精確位置，但網站將標示一平方英里（1 square mile）範圍的預定噴灑區域。加州農藥管理局表示，未來將持續優化系統，傾聽社區回饋。DPR發言人貝莉（Leia Bailey）表示：「我們很高興這套系統正式啟用，並期盼在推廣過程中持續與社區對話，說明加州如何監管農藥。」