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南加周一高溫創紀錄 周二起降溫周末降雨

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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氣象專家表示，南加春季高溫創紀錄，本周末或迎來降雨。（KTLA截圖）
氣象專家表示，南加春季高溫創紀錄，本周末或迎來降雨。（KTLA截圖）

據KTLA電視台報導，南加州本周初出現異常高溫，部分地區甚至打破歷史紀錄。然而，氣象專家表示，降溫趨勢即將開始，並預測本周末可能出現降雨。

周一（24日），南加州多地氣溫飆升，國家氣象局（NWS）發布「紀錄事件報告」（Record Event Report），顯示部分地點創下或追平歷史高溫紀錄：伍德蘭岡（Woodland Hills ）華氏95度，打破1988年華氏89度的紀錄；棕櫚谷（Palmdale）機場 華氏84度，追平1956年紀錄；Paso Robles華氏86度，打破1951年華氏85度的紀錄。

據報導，氣象局預測，周二雖然氣溫略降，但部分地區仍可能出現超過華氏90度的高溫，羚羊谷（Antelope Valley）部分地點甚至可能再次刷新高溫紀錄。氣象專家提醒，山谷地區氣溫仍將比正常高出華氏10至15度，內陸地區則超出華氏15至18度。當局敦促民眾在戶外活動時務必注意防暑，多補充水分、穿著輕便衣物，並適時休息，以降低中暑風險。

隨著冷空氣南下，南加州氣溫周間將逐步回落。KTLA氣象專家Kirk Hawkins指出，本周剩餘時間，氣溫將維持在華氏60度至70度之間。

此外，天氣系統變化將帶來更多雲層與霧氣，特別是在沿海地區，清晨時段能見度可能降低。

氣象局預測，位於太平洋的一個風暴系統正逐步形成，並將於周日晚間至周一沿西海岸南下。屆時，洛杉磯縣降雨機率將達15% 至20%，有機會為炎熱的南加州帶來降雨。

加州 南加 洛杉磯

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