全美最佳社區 加州僅此一地擠入榜單前列

聖塔蒙尼卡市中心名列2025年全美最佳居住地第五名。(聖塔蒙尼卡官網)

KTLA 5電視台報導,研究與排名平台Niche日前公布2025全美最佳居住地(Best Place to Live in the U.S.),維吉尼亞州 (Virginia)阿靈頓(Arlington)的殖民村(Colonial Village)連續第二年榮獲全美榜首。南加州 聖塔蒙尼卡(Santa Monica)市中心(City Center)從去年404名,迅速攀升至全美第五,成為加州唯一進入前20名的社區。

Niche每年發布的報告,主要根據美國人口普查局(Census Bureau)、聯邦調查局(FBI)、國家海洋暨大氣總署(NOAA)、Niche當地調查及其他來源等數據,對全美超過1萬2000個社區進行排名。

再次被評選最佳居住地的殖民村,社區人口僅略超過3000人,在公立學校、健康與健身、運動、夜生活和家庭友善等方面獲得最高評級。

聖塔蒙尼卡市中心總體評分為A+。Niche指出,「市中心替居民提供良好的城市氛圍,大多數居民租屋居住。市中心有許多酒吧、餐廳、咖啡館和公園,許多年輕專業人士和退休人士居住在此,居民通常持中間派政治觀點。」

Niche公共關係經理查特曼(Zach Chatham)告訴Nexstar,「今年的結果凸顯南部地區顯著增長,在『最佳購房地區』和『最低生活成本』類別中都有良好評級。值得注意的是,德州 (Texas)是一個主要目的地,吸引大量新移民。」2024年底SmartAsset一項研究也反應此一趨勢。根據國稅局(IRS)數據,約有61.5萬人在2021年至2022年遷入德州。

Niche報告顯示,前100名最佳居住社區入榜最多的州為佛羅里達(Florida,13個),其次是維吉尼亞11個、德州八個、喬治亞(Georgia)與加州均為八個。

一些社區在排名上有巨大進步,如南加州市中心,一年內躍升近400名。根據美國社區調查(American Community Survey)數據顯示,主要歸功於租金與收入比下降。佛羅里達州橙縣市中心(Downtown Orange County)排名也從去年474升至今年15名,主要跟健康與健身子類別中的吸菸、沒有保險及肥胖率等指標降低有關。

加州其他排名進入前50名的社區還包括第21名的舊金山灣區(San Francisco Bay Area)的Evergreen公園(Evergreen Park)、灣區聖塔克拉拉縣(Santa Clara)的College Terrace(第32名)、洛縣的Mid-City排名第37等。完整報告可上https://www.niche.com/places-to-live/rankings/。