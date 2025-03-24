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南加富人區華男離奇失蹤 不帶錢包手機 疑隨身帶槍

爾灣訊
53歲的上官建華（Jianhua ShangGuan，音譯）離奇失蹤，疑隨身攜帶槍枝。（爾灣警局）
53歲的上官建華（Jianhua ShangGuan，音譯）離奇失蹤，疑隨身攜帶槍枝。（爾灣警局）

南加橙縣富裕城市爾灣（Irvine），日前發生一起離奇的失蹤案件，一名50多歲華人男子離家出走，他的手機和錢包留在家中，但一把手槍卻不見了。警方尚不確定這名失蹤男子是否會對公眾構成威脅，呼籲知情者及時報告相關信息。

爾灣警局稱，當局正在尋找這名失蹤男子上官建華（Jianhua ShangGuan，音譯），他今年53歲。22日淩晨5時左右，上官建華駕駛一輛銀色豐田（Toyota）RAV4汽車離開家，牌照為加州車牌9ANG107。

監控視頻顯示，當日淩晨5時28分，這輛汽車離開爾灣住宅區Reserve at Orchard Hills。從那時起，執法人員再也沒有發現上官建華的任何蹤跡，沒有偵測到他的車輛牌照出現在其他地方；截至目前，也沒有人報告看到或聽到過這名華人男子的消息。

警方初步調查顯示，失蹤男子的手機和錢包被留在家中，但他的一把手槍不見了。這些線索隱含著令人擔憂的信息，錢包和手機等個人物品，通常是人們日常生活不可缺，但上官建華並沒有隨身攜帶。反常的是，他的家人報告稱，家中的一把手槍遺失了。警方並沒有公布更多與這把槍有關的其他信息。

當局目前尚不確定上官建華是否對社區構成威脅，截止發稿前，失蹤者與任何家人或朋友都沒有聯繫。警方敦促，任何有關上官建華下落信息的知情者，或可能目擊其銀色豐田RAV4的人，應提高警惕，並立即致電爾灣警局：949-724-7000。

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