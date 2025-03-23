谷歌地圖驚爆上萬家虛假企業 這類緊急服務詐騙最多

谷歌地圖上發現上萬家非法企業名單，背後涉嫌龐大詐騙團夥。圖為示意圖。(Pexels)

谷歌 （Google）日前宣布，在谷歌地圖上發現上萬家非法企業，其中包括眾多虛假公司信息，背後涉嫌龐大詐騙團夥。其欺詐行為，集中在緊急服務，比如鎖匠或拖車公司等。谷歌目前已提告涉嫌欺詐的幕後操作者。

據CBS電視台報導，最近公布的訴訟中，一男子在谷歌地圖上創建並出售虛假商業資料。最初的警報，來自德州 一家企業，該公司在谷歌地圖上發現一名冒充其業務的無證鎖匠。這起事件引發谷歌調查，並最終刪除超過一萬個非法名單，其中包括完全虛假的企業、以及被駭客攻擊或劫持的合法帳號。

谷歌總法律顧問Halimah DeLaine Prado表示，一旦獲悉欺詐，谷歌會盡最大努力識別類似的欺詐性名單。許多欺詐行為集中在所謂的「脅迫垂直領域」（duress verticals），即人們在緊急情況下需要提供的服務，比如鎖匠或拖車等，DeLaine Prado認為，「騙子越來越狡猾。」

谷歌調查發現，涉嫌詐騙的嫌犯不是單獨行動，他們與世界各地代理商合作，並利用社群媒體 擴大影響力。訴訟文件顯示，在其中一個案例中，一名詐騙者在多個臉書群組發布廣告，宣傳可以繞過谷歌監測，提供「五星級評論」服務。

DeLaine Prado列出這些詐騙者慣用的幾種手法。手法一「誘騙與調包」，人們在谷歌地圖上搜尋本地服務時，聯繫到的並非有執照的專業人士，而是虛假名單中的詐騙者；手法二「電話劫持」：用戶撥打真正公司的電話，但該號碼會被攔截並轉接至詐騙團夥。無論哪種方式，用戶都會聯繫上詐騙公司。這些騙子在提供服務後，通常會收取遠高最初報價的費用，利用消費者在緊急情況下的弱勢地位獲利。

DeLaine Prado建議，消費者時刻保持警惕，避免落入此類騙局。如果發現不對勁，立刻停止正在做的事，並嘗試驗證該公司合法性；此外，她還建議用戶仔細核實需要聯繫的企業信息，包括檢查公司網站和電話號碼，確保其廣告業務與官方渠道信息一致。

另一個需要注意的危險信號，如果該公司要求消費者提供超出必要範圍的信息，比如社會安全號（SSN），或要求通過禮品卡、電匯支付服務費，就需要提高警覺。如果對某項服務存疑，應該停下查證，不要匆忙付款。

針對此類騙局，谷歌表示，已采取一系列技術手段識別並打擊平台上的欺詐行為，包括自動檢測、分析師審核等。谷歌同時發現，詐騙者不僅在谷歌地圖上創建虛假企業，還製造虛假評論騙取用戶信任。訴訟文件指出，詐騙團夥向企業出售虛假好評，以掩蓋真實差評，從而誤導消費者做出決策。

這並非谷歌首次打擊虛假企業問題，2023年，該公司刪除或屏蔽約1200萬份虛假商業資料，比前一年增加約100萬份。谷歌表示，若在此次訴訟中獲勝，計劃將獲得的賠償金全部捐贈給打擊詐騙的公益組織。