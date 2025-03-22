洛杉磯華埠金龍大遊行 浴山火彰顯社區堅韌

華埠小姐與后冠成員身著旗袍，儀態大方，沿途向民眾揮手致意，贏得陣陣掌聲。（記者張庭瑜/攝影）

由羅省中華總商會主辦的第126屆金龍大遊行，22日在洛杉磯 華埠熱鬧登場，吸引數千民眾共襄盛舉。活動由洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）官方攝影師及美國職棒大聯盟（MLB）首位華裔攝影師蘇胡（Jon SooHoo）擔任大禮官，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）及多位政要到場致意。

影音：記者張庭瑜/拍攝

本屆遊行邀請三位榮譽大禮官共同參與，包括資深亞裔演員楊奇恩（Keone Young）、洛杉磯市警察局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）與華裔消防員余建宏（Chien Yu）。其中，余建宏在年初伊頓山火中奮勇救災，卻不幸失去家園與孩子就讀的學校。趙美心在致詞中動情表示：「他先安置家人，隨後衝回火場救火。他的無私與堅毅，是社區的驕傲。」

總商會主席莊佩源表示，自1988年投入會務以來，他深刻體會「溝通與尊重」對促進族群和諧的重要性。他指出，不論背景與膚色，唯有彼此尊重、合作共融，才能打造團結、有希望的社會，「這場遊行，就是希望讓不同族裔同行、讓社區更緊密。」

中午氣溫炎熱，但現場湧入大量觀眾，許多家長為孩子穿上漢服，提前卡位欣賞遊行；不少人撐傘遮陽、攜帶折椅與飲水用品，展現對傳統文化的熱情與堅持。

遊行隊伍內容豐富，除舞龍舞獅、旗隊與各校表演外，南加州 台灣會館、台美小姐團隊亦熱情參與，展現台美社區的文化活力。今年新選出的華埠皇后及公主成員首次亮相，身著旗袍、儀態大方，沿途吸引觀眾目光與掌聲，展現新世代華裔女性的自信與親善形象。

市議會、政府與社區組織也聯合頒發感謝狀，表揚總商會在推廣文化、促進族群交流上的貢獻。洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）更呼籲民眾看完遊行後，到華埠支持在地商家，讓文化與經濟共同繁榮。

活動現場嘉賓雲集，包括加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、地檢官霍夫曼（Nathan Hoffman）、縣警長盧納（Robert Luna）等陸續發言，肯定華人 社區對地方文化、經濟與公共安全的貢獻，並讚揚金龍大遊行在災後堅持舉辦，象徵華人社群的韌性與凝聚力，而曾任NBC主播、擁有非裔與客家血統的麥迪遜（Paula Madison）也到場參與，展現對華人文化的支持。

方樹強指出，今年遊行正值「變革與重生」的時刻，象徵希望與復甦。他強調，加州已正式將農曆新年訂為法定假日，是亞裔社區的重要里程碑。

大會亦感謝贊助單位長期支持，包括國泰銀行（Cathay Bank）、洛杉磯水電局（LADWP）、大都會交通局（LA Metro）、Commerce Casino、McCourt Partners、ABC與NBC等，讓活動順利推動。