好市多賣雞腳 超便宜很營養

雞爪有豐富的營養價值。（記者王若然／攝影）

近日，南加州好市多 生鮮肉類食品區，有華人 驚喜地發現了雞腳，1.99美元一磅，比華資超市 價格便宜還很新鮮，真是物美價廉。

雞腳又稱「鳳爪」，是華人飲食文化中常見的一種食材。南加州好市多中的雞腳，1.99美元一磅。兩盒連起來賣，約有三至四磅，價格在6至7美元之間。雞爪被處理得很乾淨，看起來白白嫩嫩。不過有民眾表示，要是能去除雞腳的指甲就更好了。

不到兩美元一磅的雞腳，價格比多數南加州華資超市的還便宜。例如，某華資超市3月21日的雞腳價格為3.29美元一磅，也有同期的華資超市賣的更便宜一點，為1.68美元一磅。但是不少民眾認為好市多的雞腳更有品質保障。美國主流超市Walmart、Whole Foods也賣雞腳，但價格不便宜；其中Whole Foods首賣的去雞腳指甲有機雞腳，每磅4.99美元。Walmart還出售有牛腸、雞胗等食材。

好市多賣雞腳獲得了大量華人顧客的好評。有網友稱，「好市多上大分。」「太好了，雞爪星人狂喜。」有來自中國大陸的華人直呼太便宜。因為在老家，雞腳賣的比雞肉還貴，一斤（約0.45磅）要30多元人民幣（4.14美元）。對於雞腳為何賣得這麼便宜，一種說法是美國人不吃雞爪，因此雞爪在美國的需求量相對較小，供應量卻不小。

根據Healthline.com，雞腳有豐富的營養。每兩個雞腳（約70克）熱量有150卡，含有14克蛋白質，10克脂肪，0.14克碳水；提供每日所需的5%鈣質，2%維他命A以及15%葉酸。其中雞腳70%的蛋白質形式為膠原蛋白，被認為是強健皮膚、肌肉骨骼、筋、韌帶的主要蛋白質。因此，常吃雞腳可以強健骨骼經絡，並改善皮膚狀況，特別適合中老年群體緊緻面部皮膚以及預防骨質疏鬆。

此外，雞腳中富含葉酸（B9），是孕婦必備補劑，該物質有助於DNA的合成，對於預防嬰兒畸形至關重要。還有研究發現，雞腳可能對穩定血糖和提升心臟健康有幫助。

雞爪縱有許多好處，但烹飪方式和品質的不同可能會引發不健康因素。例如，傳統中式做法包括油炸的環節，深度油炸食品會產生反式脂肪酸（TFA），對心臟健康不利。