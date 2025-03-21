我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

安全隱患 特斯拉Cybertruck第八次被召回

1元34分買5磅牛肉 好市多貼錯價標 消費者撿便宜

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名網友曬出照片：好市多五磅牛腩肉，售價1.34美元。（Reddit）
一名網友曬出照片：好市多五磅牛腩肉，售價1.34美元。（Reddit）

美國當下的高物價讓民眾叫苦不迭，消費者很需要打折商品。但比打折商品更令人興奮的是超市錯標的商品。在Reddit論壇上，有網友分享了好市多錯標商品，包括不到2美元買到5磅牛腩肉，1毛錢買到10磅牛肉餡等，簡直羨煞旁人。

根據紐約郵報（NYpost）網站報導，Reddit論壇上好市多話題板塊有超過90萬的活躍網友。該板塊有一頁名為「我的錯標時刻」（My Mislabeled Moment），網友在這一頁中分享錯標商品，包括許多令人瞠目結舌的撿漏商品。

一名網友曬出照片：五磅牛腩肉，售價1.34美元。這條帖子下面有700多條留言，透露著羨慕、求而不得的語氣。一名網友留言，「看了這些帖子，我現在去好市多會看每盒肉上的標價。但是我永遠也不會遇上這樣的好事。」另一名網友留言，「大家都是在好市多剛開門的時候找到的嗎？每次我去那裡已有500個人，因此這種好事不會發生在我身上。」

好市多貼錯標的事情還有不少。該網頁上不少網友都曬出了自己撿漏的「成果」。一名網友曬出其在好市多遇到10磅牛肉餡僅1毛錢的圖片。一名網友對此留言，「簡直起雞皮疙瘩。」一名好市多員工在下面留言稱，他在好市多肉部工作，這個商品上不僅打錯了價格，還把商品編號打錯了。「所有牛肉切割產品編號都有PLU 903，但是看圖片上是157。因此他們不僅是打錯數字，而是連PLU都沒輸入就拿去秤重了。」

除了肉類，其他商品也有標錯的情況。一名網友分享其花費1美元21美分購買了一整盒的巧克力曲奇餅。有人留言，「我的天，我知道這是好市多，但24個大曲奇餅。太瘋狂了。正常價格要30美元吧。」還有人留言，「下次我要好好看看價格。我從沒這麼嫉妒過！」

有網友稱，在好市多買到1.21美元的一整盒巧克力曲奇餅。（Reddit）
有網友稱，在好市多買到1.21美元的一整盒巧克力曲奇餅。（Reddit）

好市多

上一則

Trader Joe's迷你帆布袋4月發售 去年黃牛價翻十倍

延伸閱讀

好市多新款蛋糕缺貨 會員品嘗後發現原因

好市多新款蛋糕缺貨 會員品嘗後發現原因
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
夏季旅遊優惠 好市多、BJ's、山姆俱樂部3零售店會員大方送

夏季旅遊優惠 好市多、BJ's、山姆俱樂部3零售店會員大方送
好市多也扛不住關稅？傳向中國供應商施壓 要求降價

好市多也扛不住關稅？傳向中國供應商施壓 要求降價
達3重標準 好市多這款垃圾袋上萬好評

達3重標準 好市多這款垃圾袋上萬好評
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局
都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎

都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎
炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐

炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐
美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境