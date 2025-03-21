1元34分買5磅牛肉 好市多貼錯價標 消費者撿便宜

一名網友曬出照片：好市多五磅牛腩肉，售價1.34美元。（Reddit）

美國當下的高物價讓民眾叫苦不迭，消費者很需要打折商品。但比打折商品更令人興奮的是超市錯標的商品。在Reddit論壇上，有網友分享了好市多 錯標商品，包括不到2美元買到5磅牛腩肉，1毛錢買到10磅牛肉餡等，簡直羨煞旁人。

根據紐約郵報（NYpost）網站報導，Reddit論壇上好市多話題板塊有超過90萬的活躍網友。該板塊有一頁名為「我的錯標時刻」（My Mislabeled Moment），網友在這一頁中分享錯標商品，包括許多令人瞠目結舌的撿漏商品。

一名網友曬出照片：五磅牛腩肉，售價1.34美元。這條帖子下面有700多條留言，透露著羨慕、求而不得的語氣。一名網友留言，「看了這些帖子，我現在去好市多會看每盒肉上的標價。但是我永遠也不會遇上這樣的好事。」另一名網友留言，「大家都是在好市多剛開門的時候找到的嗎？每次我去那裡已有500個人，因此這種好事不會發生在我身上。」

好市多貼錯標的事情還有不少。該網頁上不少網友都曬出了自己撿漏的「成果」。一名網友曬出其在好市多遇到10磅牛肉餡僅1毛錢的圖片。一名網友對此留言，「簡直起雞皮疙瘩。」一名好市多員工在下面留言稱，他在好市多肉部工作，這個商品上不僅打錯了價格，還把商品編號打錯了。「所有牛肉切割產品編號都有PLU 903，但是看圖片上是157。因此他們不僅是打錯數字，而是連PLU都沒輸入就拿去秤重了。」