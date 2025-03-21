安全隱患 特斯拉Cybertruck第八次被召回

美國國家公路交通安全管理局近日宣布召回幾乎所有正在使用的特斯拉 Cybertruck。（本報檔案照）

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於3月20日宣布召回幾乎所有正在使用的特斯拉 Cybertruck ，這是該車自交付以來的第八次召回。

此次召回涵蓋超過4萬6000輛Cybertruck，原因是擋風玻璃兩側的外部不鏽鋼飾條可能在行駛途中脫落，對其他駕駛人構成潛在危險，並增加事故風險。

根據NHTSA的報告，該不鏽鋼飾條是透過結構性黏合劑固定在車體上。然而，該黏合劑可能會受到環境因素影響而變脆。特斯拉將使用改良版黏合劑，並增加額外加固措施來解決此問題。

特斯拉表示，將為車主免費更換相關部件，並計劃於2025年5月19日寄發通知信。這次召回涉及2024年和2025年款Cybertruck，生產時間介於2023年11月13日至2025年2月27日之間。據悉，特斯拉在今年初已察覺此問題。

近期，社交媒體上流傳多段影片，顯示有人徒手拆除Cybertruck車身飾條，進一步引發輿論關注。

自2023年底開始交付以來，Cybertruck在短短15個月內因多次安全問題被召回。其中包括去年11月因電動逆變器故障可能導致驅動輪失去動力，以及今年4月因加速踏板可能卡在內飾板中被召回。此外，車輛雨刷和顯示屏也曾因缺陷而被召回維修。

最新的召回事件對特斯拉來說又是又一次挫折。該公司近期遭遇針對性攻擊，包括特斯拉展廳、停車場、充電站及私家車輛成為破壞目標。

科羅拉多州檢察官上個月指控一名女子涉嫌襲擊特斯拉經銷商，包括向車輛投擲燃燒彈，並在建築物上噴塗「納粹 車輛」字樣。目前尚未有與此事件相關的傷亡報告。