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還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

【洛杉磯訊】
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京亨利（Jenn Henry）在2023年9月確診腸癌晚期。經過一年的治療，她目前已經康復。（NBC新聞網）
京亨利（Jenn Henry）在2023年9月確診腸癌晚期。經過一年的治療，她目前已經康復。（NBC新聞網）

NBC新聞網報導，美國伊利諾伊州吉納瓦市（Geneva）女子京亨利（Jenn Henry）在2023年9月確診腸癌晚期。經過近一年治療，她目前已康復。亨利表示，在確診癌症前，身體已經有一些不正常跡象，但她誤以為是壓力過大。

亨利說，「五個月內，在沒有刻意減肥情況下，瘦了19磅。這是一個讓人警惕的信號。」亨利是一名房地產經紀人，她當時因為工作忙碌，忽視這一信號。此外她還有胃痛、消化系統問題。對這些症狀的忽視，最終導致她確診四期腸癌。她說，「我真的沒時間照顧自己。當我開始胃痛，沒有食慾，我以為是壓力大。」

最後，在丈夫催促下，亨利終於去醫院檢查，得知是腸癌晚期。儘管醫生對她的狀況不樂觀，但她選擇保持積極心態應對。她說，「我知道，這不是故事的結尾，我知道這是旅途的開端。」

腸癌是西北醫院（Northwestern Medicine）治療的最常見消化道類癌症。雖然這類癌症通常發生於年長者群體，但任何年齡段的人，都可能會得。該醫院手術腫瘤科主任John Abad醫師表示，通常情況下，病人在腸癌晚期會經歷無原因的體重下降，當然還有下腹疼痛或消化道問題，便血或不明原因的貧血。

John Adab是亨利的主治醫師。他說，雖然患腸癌與基因有關，但生活方式也有影響。他說，日常中久坐較多，喝很多酒，飲食吃紅肉和加工肉類較多，這類人患腸癌的機率比較高。

目前醫學上建議民眾在45歲開始接受腸鏡檢查。亨利確診腸癌是54歲，此前她沒有接受過腸鏡檢查。

2024年10月，亨利身體恢復「無癌症」狀態；在此之前，她經歷近一年的抗癌治療。亨利的主治醫師Arlene D'Souza說，「亨利患有高度微衛星不穩定（MSI-H）癌症，意味著缺乏基因配錯修復，這促使她體內癌症細胞對免疫療法特別敏感。」免疫療法是利用患者自身免疫系統來殺死癌細胞的療法。Arlene D'Souza表示，「大約6%的擴散直腸癌病人，有高度微衛星不穩定癌症，免疫療法對這類病人效果非常好。」

亨利接受數次手術、放射治療和免疫療法，她想要分享自己的故事，確診癌症四期並不意味著判死刑。她說，「你要聆聽自己的身體，好好利用醫學界的資源。腸鏡檢查是有道理的。別害怕做腸鏡檢查，相信我，癌症比腸鏡檢查糟糕太多。」

癌症 癌細胞 死刑

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