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華人區按摩店深夜被撞 門面遭毀 司機撞店或這個原因

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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警方在現場處置這起突發事故。（亞凱迪亞警局）
警方在現場處置這起突發事故。（亞凱迪亞警局）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），日前發生司機駕車撞店事故。一家按摩院被撞擊，門面受損嚴重，警方初步調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。

事發在18日晚，一名疑似酒駕的司機在亞凱迪亞撞擊一棟建築，該建築包括一家按摩店和甜甜圈店。盡管事故的確切時間尚未公布，但亞市警局當晚11時46分，通過社交媒體發布這起車禍消息。

警方提供的現場照片顯示，涉事車輛是一輛白色Acura轎車，該車撞擊建築物，導致車身明顯受損，按摩店的牆面損失也較為嚴重，地上全是碎片。發布在Citizen應用程序上的視頻，展示當晚事故現場的另一視角、以及現場的急救人員。

目前尚不清楚事故發生時，按摩店或甜甜圈店內是否有人，當局沒有公布包括司機在內的人員傷亡情況，但指出，這起碰撞事故「涉及酒精」，應是司機酒後駕車導致。亞市警方在社群媒體上，提醒切勿酒後駕車，「請安全且負責任地駕駛。」

尚不清楚這家遭受撞擊的按摩店主人是否為華人，警方沒有透露更多信息。但從當局公布的現場照片中，可以發現甜甜圈店的一些細節，該店在當地廣為人知，店主正是2023年蒙特利公園市槍擊案的華人倖存者，這家店的地址就位於亞市Las Tunas Dr 30號街區。

車身明顯受損，按摩店的墻面損失也較為嚴重。（亞凱迪亞警局）
車身明顯受損，按摩店的墻面損失也較為嚴重。（亞凱迪亞警局）
警方調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。（亞凱迪亞警局）
警方調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。（亞凱迪亞警局）
司機深夜駕車，撞向一家按摩店。（亞凱迪亞警局）
司機深夜駕車，撞向一家按摩店。（亞凱迪亞警局）

華人 亞凱迪亞 蒙特利公園市

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