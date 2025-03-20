華人區按摩店深夜被撞 門面遭毀 司機撞店或這個原因

警方在現場處置這起突發事故。（亞凱迪亞警局）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），日前發生司機駕車撞店事故。一家按摩院被撞擊，門面受損嚴重，警方初步調查顯示，這起事故可能與酒後駕車相關。

事發在18日晚，一名疑似酒駕的司機在亞凱迪亞撞擊一棟建築，該建築包括一家按摩店和甜甜圈店。盡管事故的確切時間尚未公布，但亞市警局當晚11時46分，通過社交媒體發布這起車禍消息。

警方提供的現場照片顯示，涉事車輛是一輛白色Acura轎車，該車撞擊建築物，導致車身明顯受損，按摩店的牆面損失也較為嚴重，地上全是碎片。發布在Citizen應用程序上的視頻，展示當晚事故現場的另一視角、以及現場的急救人員。

目前尚不清楚事故發生時，按摩店或甜甜圈店內是否有人，當局沒有公布包括司機在內的人員傷亡情況，但指出，這起碰撞事故「涉及酒精」，應是司機酒後駕車導致。亞市警方在社群媒體上，提醒切勿酒後駕車，「請安全且負責任地駕駛。」