達美飛洛杉磯航班 一乘客失控咬人打人

達美航空（Delta Airlines）17日在一架從亞特蘭大飛往洛杉磯的501航班上，一名男性乘客突然失去控制，襲擊數人。（KABC7視頻截圖）

達美航空 （Delta Airlines）17日從亞特蘭大飛洛杉磯的501航班上，一名男乘客突然襲擊其他乘客，有乘客試圖制服這名男子時，肩膀被咬傷。今年迄今，已發生300多起航班乘客不守規矩案件。

據KABC 7報導，洛杉磯消防局和運輸安全管理局（L.A. Fire Department and the Transportation Security Administration）稱，該達美航空航班在洛杉磯國際機場 (LAX )降落後不久，機上工作人員報告，有成年男子咬傷乘客並毆打其他乘客，最終被制服。消防局派出救護車將被制服的男性乘客送往醫院進行心理評估。

達美航班乘客Ash Gurney是這起襲擊案的受害者，他接受ABC 7電視台採訪時表示，當時距離降落LAX機場還有25分鐘，他坐在走道位置，坐在他旁邊的乘客稱，飛機後面好像發生什麼事。Gurney就朝後面看去，隨後他看到人們在地上扭打在一起，然後，有人大喊「救命」，他立刻解開安全帶過去幫忙。這名不守規矩的乘客大喊大叫顯然「無法控制自己」，Gurney和其他幾個乘客試圖幫助並制服這名失去控制的乘客。「前兩次，這個乘客把安全帶都掙脫斷了，在我們第三次給該乘客繫安全帶時，我試圖用熊抱的方式控制他，但被他咬了肩膀」。

Gurney展示他肩膀留下的咬痕，痕跡非常明顯。聯邦航空管理局（FAA）正在處理並調查此事。

達美航空發言人Samantha Moore Facteau表示，該航空公司「對不守規矩的行為零容忍」且「配合執法部門進行調查」。

目前尚不清楚這名乘客被送往醫院後發生什麼，但他可能面臨刑事或民事處罰。根據FAA網站數據，2024年FAA記錄超過2100起乘客不守規矩事件報告。而今年迄今已記錄300多起此類事件。有些事件可能會導致刑事起訴。這類事件最高峰期發生在2021年疫情期間，當年乘客不守規矩行為達到歷史最高水平，共記錄近6000起此類事件。FBI在「我們如何幫助您」（https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you）頁面設立「機上犯罪」專欄，其中包含犯罪類型及人們如何舉報犯罪的資訊。