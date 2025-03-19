今夏旅遊比一比 好市多、山姆俱樂部、BJ's網上有好康

山姆俱樂部會員可享有各式主題樂園、音樂會優惠票價。（山姆俱樂部官網）

福斯（FOX）電視台報導，夏季旅遊旺季即將來臨，好市多 （Costco）、山姆俱樂部（Sam's Club）和BJ's Wholesale Club提供各式旅遊套餐，航班、酒店等優惠，助消費者節省預算。目前StackSocial提供獎勵措施，加入上述三家零售店會員可獲得更多優惠。

消費者也可考慮加入OneAir的終身菁英計畫（Lifetime Elite Plan），在StackSocial上僅需一次性支付99.99美元即可終身參與，便能在大多數預訂中賺取高達10%現金獎勵。這項會員專用的旅遊應用程式可追蹤全球熱門旅遊景點的數百萬家飯店和機票資訊。當價格下降時，會員會收到電郵與手機簡訊提醒。OneAir與許多航空公司整合商、批發商及大多主要酒店供應商都簽訂合約，以便提供消費者批發價。

另外也可以89.99美元，一次性購買Matt's Flights終身訂閱。這項航班提醒服務提供精選航班優惠清單與個性化航班規畫，終身都能用優惠價格搜尋且預訂航班。

其他旅遊優惠如下：

好市多：加入金星（Gold Star）年度會員，通過StackSocial可得到一張20美元的數位好市多禮卡，金鑽卡會員（Executive Gold Star）可獲得40美元，均享有專屬優惠旅遊套餐計畫。

目前好市多推出歐洲城市冒險（European city adventure）夏季特惠方案，包含倫敦（London）、羅馬（Rome）和巴黎（Paris）三個城市從機場到酒店的私人地面交通、火車票和這三個城市的酒店住宿。該方案還附帶大量額外優惠，如400美元倫敦導覽券等。金鑽卡會員另享每年高達2%的獎勵回饋，旅行支出回饋最高1250美元。

BJ's Travel：現在加入BJ's會員，可享受包括度假套餐、酒店、郵輪 、租車 等獨家優惠，還提供高達500美元郵輪禮卡。目前可以每人353美元的價格，預訂從佛羅里達（Florida）啟航的MSC Seashore三晚巴哈馬（Bahamas）郵輪之旅，包括一張價值500美元禮卡，35%折扣、兒童折扣票價與食品飲料折扣等。

預訂多明尼加共和國（Dominican Republic）普塔卡納（Punta Cana）旅遊套餐，每人價格從853美元起，包含四晚酒店住宿及機票。也可選牙買加（Jamaica）Ocean Eden Bay的成人專屬套票，四晚住宿加航班，每人價格從982美元起。