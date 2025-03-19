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華人區雪山雲霧繚繞藏奇景 住洛杉磯最大福利在這里

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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Mt. Baldy雪山上雲霧繚繞、美不勝收。（記者邵敏／攝影）
Mt. Baldy雪山上雲霧繚繞、美不勝收。（記者邵敏／攝影）

最近一段時間，久違雨水給洛杉磯帶來意外驚喜，距離聖蓋博谷華人區最近的Mt. Baldy，迎來今年暖冬難得一見的壯麗雪景。雪山上雲霧繚繞、美不勝收，華人抓住難得機會，呼朋喚友登雪山、玩雪滑雪不亦樂乎，「冬天玩雪、夏天看海，這就是住在洛杉磯最大的福利。」

（視頻來源：記者邵敏）

位洛杉磯東部的Mount Baldy，當地人常稱之為「禿頭山」，海拔3069米，是洛杉磯最高峰。禿頭山距離華人區亞凱迪亞（Arcadia）僅40多分鐘車程，得天獨厚的地理位置，吸引不少華人前往。

3月初連日降雨，禿頭山改變模樣，遠處遙望，宛如夢幻的白色城堡。人們開車路上，望著眼前雪山，感嘆這就是洛杉磯的「富士山」。剛過去的周末，禿頭山熱鬧非凡，遠近居民一家老小紛紛趕來，抓住難得的賞雪機會，華人高女士帶孩子也在玩雪的人群中。

高女士介紹，15日前往禿頭山的最後一段山路，因為車流眾多較為擁擠，加州公路巡警局（CHP）警官檢查過往車輛，確定四驅車，方可安全進山。山路上積雪沒有往年多，但依然不減人們玩雪興致。孩子在路兩旁空曠雪地里你追我趕，盡情打雪仗，雪球在空中飛舞，伴隨著歡聲笑語，寧靜的山谷充滿生機。

警官檢查每部過往車輛，確定安全方可進山。（記者邵敏／攝影）
警官檢查每部過往車輛，確定安全方可進山。（記者邵敏／攝影）

禿頭山頂上有一家餐廳，需要坐纜車前往，高女士強烈推薦值得一去，「山頂上的雪景非常美，真的像是進入一個冰雪世界，美得讓人窒息，山腳下的雪景與之完全不可比。」潔白的雪花層層覆蓋山巒，雲霧在山間繚繞，山峰在雲霧中若隱若隱現，仿彿人間仙境。 「來了很多次禿頭山，第一次登上最高點，看著眼前美景，我都懷疑自己是不是在洛杉磯。」

滑雪愛好者腳踩雪橇，從難度不一的雪道上飛馳而下。（記者邵敏／攝影）
滑雪愛好者腳踩雪橇，從難度不一的雪道上飛馳而下。（記者邵敏／攝影）

山頂有專業公司管理的滑雪場，依不同需求收費。滑雪愛好者穿著鮮豔滑雪服，腳踩雪橇，從難度不一的雪道上飛馳而下。據悉，禿頭山擁有多條滑雪道 ，從初學者到高級滑雪者，都能找到適合自己的。初學者在教練的耐心指導下，學習基本技巧，逐漸掌握平衡，邁出勇敢第一步；經驗豐富的滑雪高手們，則風馳電掣般從雪道上飛馳而下，在雪地上留下一道道漂亮的弧線。

氣象預報顯示，未來幾周天氣逐漸轉暖，隨著氣溫升高，雪很快就會融化，雪山勝景恐維持不了太長時間，如果想登山玩雪，一定要抓住最後機會。一些打算搬離洛杉磯的華人表示，儘管對這個華人聚集的移民大城市有眾多不滿，「高房價、高物價，還有高犯罪率；但夏天看海，冬天玩雪，美景近在咫尺，洛杉磯的自然環境、氣候條件，絕對是其他地方無可替代的。」

孩子們堆雪人、打雪仗，玩得不亦樂乎。（記者邵敏／攝影）
孩子們堆雪人、打雪仗，玩得不亦樂乎。（記者邵敏／攝影）
Mount Baldy山頂，像是進入一個冰雪世界。（記者邵敏／攝影）
Mount Baldy山頂，像是進入一個冰雪世界。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 華人 亞凱迪亞

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