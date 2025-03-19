橙縣男被控與預備役軍人合謀 盜竊悍馬車及軍備

悍馬車示意圖。（pexels截圖）

據KTLA電視台報導，南加橙縣 一名男子因涉嫌竊取價值超過20萬美元的軍事裝備被聯邦執法人員逮捕。當局表示，此案涉及軍用悍馬車、軍服以及多種軍事裝備，其中部分尋回。

根據調查記者Seamus Hughes創辦的「法院觀察」（Court Watch）說，被告伯蘭科（Guadalupe Blanco）來自橙縣聖塔安那市（Santa Ana），涉嫌與一名陸軍預備役成員合作，在2025年1月從位於托斯汀市（Tustin）Red Hill街15992號的美國陸軍預備役中心，盜取裝備及至少兩輛悍馬車。檢方指出，這名預備役軍人是來自橙市（Orange）的瑞伊斯（Albert Reyes）。兩人在竊案發生後數日內曾透過通訊討論如何處理這些軍車。根據刑事起訴書，瑞伊斯曾表示，這是一輛被盜的軍車，並詢問疑似伯蘭科的對方，「你能藏起來嗎？」

據報導，在案件發生後的數天裡，執法部門成功找回兩輛悍馬車，其中一輛停放在橙市一座教堂停車場，另一輛則被發現在聖塔安那市街頭。此外，調查人員也在瑞伊斯的住處發現了一輛悍馬車。當時有目擊者稱，四人正在從車上卸下軍事裝備。目前尚不清楚該輛悍馬車是否為已追回的兩輛之一，還是另一輛遭竊車輛。

除了悍馬車外，官員表示，追回的被盜物資還包括煙霧彈、炮彈、軍服、機槍支 架及刺刀等軍事裝備。

針對此次事件，美國陸軍拒絕回應「法院觀察」的評論請求。

據悉，被告之一瑞伊斯已獲保釋，將於4月返回法庭應訊。案件仍在進一步調查中。